https://ria.ru/20240326/oborudovanie-1936024557.html

Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования

Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 года поручил до 1 июля представить предложения... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:45

2024-03-26T19:45

2024-03-26T19:45

наука

россия

владимир путин

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 года поручил до 1 июля представить предложения по дополнительной поддержке производителей научных приборов и оборудования для государственных нужд, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки производителей научных приборов и оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним российского происхождения, участвующих в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 июля 2024 года. Ответственным за выполнение назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240115/nauka-1920914554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, технологии, михаил мишустин