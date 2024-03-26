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Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования - РИА Новости, 26.03.2024
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Наука
 
19:45 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/oborudovanie-1936024557.html
Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования
Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования
Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 года поручил до 1 июля представить предложения... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:45
2024-03-26T19:45
наука
россия
владимир путин
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 года поручил до 1 июля представить предложения по дополнительной поддержке производителей научных приборов и оборудования для государственных нужд, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки производителей научных приборов и оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним российского происхождения, участвующих в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 июля 2024 года. Ответственным за выполнение назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240115/nauka-1920914554.html
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россия, владимир путин, технологии, михаил мишустин
Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии, Михаил Мишустин
Путин поручил правительству поддержать производителей научного оборудования

Путин поручил предложить меры поддержки производителей научного оборудования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 года поручил до 1 июля представить предложения по дополнительной поддержке производителей научных приборов и оборудования для государственных нужд, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки производителей научных приборов и оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним российского происхождения, участвующих в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2024 года. Ответственным за выполнение назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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