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Краснов призвал пресекать возобновление программ нежелательных НПО
Краснов призвал пресекать возобновление программ нежелательных НПО - РИА Новости, 26.03.2024
Краснов призвал пресекать возобновление программ нежелательных НПО
Число иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, выросло с 2022 года более чем вдвое, необходимо пресекать возобновление их проектов, сообщил на итоговой... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:21
2024-03-26T15:21
2024-03-26T15:21
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Число иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, выросло с 2022 года более чем вдвое, необходимо пресекать возобновление их проектов, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов. "Список иностранных и международных неправительственных организаций, признанных по нашей инициативе нежелательными, увеличился более чем вдвое (с 50 до 128). Теперь очень важно своевременно пресекать любые действия, направленные на возобновление их программ или проектов. Должна быть обеспечена неотвратимость уголовного наказания для тех, кто представляет угрозу нашей стране", - сказал Краснов. Он отметил, что значительные усилия прокуроров в 2023 году были сосредоточены на пресечении распространения в интернете радикальной идеологии и ложных сведений, дестабилизирующих общественный порядок, число которых с началом СВО возросло кратно. За этот период, по его словам, по требованию Генпрокуратуры противоправная информация удалена с более чем 270 тысяч сайтов: в 2022 году – 180 тысяч, в 2023 – 95 тысяч. На отрезке с 2019 по 2021 годы эта цифра составила 150 тысяч.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Краснов призвал пресекать возобновление программ нежелательных НПО
Краснов: надо пресекать возобновление программ нежелательных иностранных НПО
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Число иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, выросло с 2022 года более чем вдвое, необходимо пресекать возобновление их проектов, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Список иностранных и международных неправительственных организаций, признанных по нашей инициативе нежелательными, увеличился более чем вдвое (с 50 до 128). Теперь очень важно своевременно пресекать любые действия, направленные на возобновление их программ или проектов. Должна быть обеспечена неотвратимость уголовного наказания для тех, кто представляет угрозу нашей стране", - сказал Краснов.
Он отметил, что значительные усилия прокуроров в 2023 году были сосредоточены на пресечении распространения в интернете радикальной идеологии и ложных сведений, дестабилизирующих общественный порядок, число которых с началом СВО возросло кратно.
За этот период, по его словам, по требованию Генпрокуратуры противоправная информация удалена с более чем 270 тысяч сайтов: в 2022 году – 180 тысяч, в 2023 – 95 тысяч. На отрезке с 2019 по 2021 годы эта цифра составила 150 тысяч.