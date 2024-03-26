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Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних - РИА Новости, 26.03.2024
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14:18 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/nesovershennoletnie-1935913504.html
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних
Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:18
2024-03-26T14:18
общество
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. "Еще один безусловный приоритет - и я говорил об этом в послании - это наше молодое поколение и его воспитание и становление. Как вы знаете, будет запущен новый национальный проект "Молодежь России". При этом важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних

Путин поручил усилить работу по ограждению несовершеннолетних от преступлений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность.
"Еще один безусловный приоритет - и я говорил об этом в послании - это наше молодое поколение и его воспитание и становление. Как вы знаете, будет запущен новый национальный проект "Молодежь России". При этом важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФ
 
 
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