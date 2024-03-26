https://ria.ru/20240326/nesovershennoletnie-1935913504.html
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних
Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:18
2024-03-26T14:18
2024-03-26T14:18
общество
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. "Еще один безусловный приоритет - и я говорил об этом в послании - это наше молодое поколение и его воспитание и становление. Как вы знаете, будет запущен новый национальный проект "Молодежь России". При этом важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240326/deti-1935730829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних
Путин поручил усилить работу по ограждению несовершеннолетних от преступлений
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность.
"Еще один безусловный приоритет - и я говорил об этом в послании - это наше молодое поколение и его воспитание и становление. Как вы знаете, будет запущен новый национальный проект "Молодежь России". При этом важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду", - сказал Путин.