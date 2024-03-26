https://ria.ru/20240326/nesovershennoletnie-1935913504.html

Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних

Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:18

2024-03-26T14:18

2024-03-26T14:18

общество

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. "Еще один безусловный приоритет - и я говорил об этом в послании - это наше молодое поколение и его воспитание и становление. Как вы знаете, будет запущен новый национальный проект "Молодежь России". При этом важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240326/deti-1935730829.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф