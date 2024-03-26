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К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
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23:59 26.03.2024 (обновлено: 00:01 27.03.2024)
https://ria.ru/20240326/navoz-1936057093.html
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ
Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T23:59
2024-03-27T00:01
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции, передает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов. Инцидент произошел в понедельник. Согласно информации СМИ, злоумышленник, личность которого пока не удалось установить, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на личном автомобиле. Его действия мгновенно привлекли внимание сотрудников секретной службы, а также полицейской группы по разминированию, которая безотлагательно прибыла на место происшествия. "Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности", - заявил впоследствии телеканалу официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми. В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.
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в мире, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ

Fox News: секретная служба США ищет подбросившего навоз к дому советника Байдена

© AP Photo / Alex BrandonАгенты Секретной службы США
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции, передает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.
Инцидент произошел в понедельник. Согласно информации СМИ, злоумышленник, личность которого пока не удалось установить, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на личном автомобиле. Его действия мгновенно привлекли внимание сотрудников секретной службы, а также полицейской группы по разминированию, которая безотлагательно прибыла на место происшествия.
"Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности", - заявил впоследствии телеканалу официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.
В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.
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В миреСШАДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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