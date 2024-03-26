https://ria.ru/20240326/navoz-1936057093.html

К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ

К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ

Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T23:59

2024-03-26T23:59

2024-03-27T00:01

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джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции, передает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов. Инцидент произошел в понедельник. Согласно информации СМИ, злоумышленник, личность которого пока не удалось установить, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на личном автомобиле. Его действия мгновенно привлекли внимание сотрудников секретной службы, а также полицейской группы по разминированию, которая безотлагательно прибыла на место происшествия. "Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности", - заявил впоследствии телеканалу официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми. В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, джейк салливан