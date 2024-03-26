https://ria.ru/20240326/navoz-1936057093.html
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ
Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T23:59
2024-03-26T23:59
2024-03-27T00:01
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149021/33/1490213362_0:0:5317:2991_1920x0_80_0_0_f1a3c3246162c8bdd498170f454cdc13.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции, передает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов. Инцидент произошел в понедельник. Согласно информации СМИ, злоумышленник, личность которого пока не удалось установить, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на личном автомобиле. Его действия мгновенно привлекли внимание сотрудников секретной службы, а также полицейской группы по разминированию, которая безотлагательно прибыла на место происшествия. "Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности", - заявил впоследствии телеканалу официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми. В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.
https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149021/33/1490213362_57:0:4729:3504_1920x0_80_0_0_1e417f63a916621dd3f493b0315071e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ
Fox News: секретная служба США ищет подбросившего навоз к дому советника Байдена
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости.
Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции, передает во вторник телеканал Fox News
со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.
Инцидент произошел в понедельник. Согласно информации СМИ, злоумышленник, личность которого пока не удалось установить, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на личном автомобиле. Его действия мгновенно привлекли внимание сотрудников секретной службы, а также полицейской группы по разминированию, которая безотлагательно прибыла на место происшествия.
"Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности", - заявил впоследствии телеканалу официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.
В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.