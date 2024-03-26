https://ria.ru/20240326/navodneniya-1935791458.html

ВНИИ ГОЧС отметил необходимость создать цифровой атлас возможных наводнений

ВНИИ ГОЧС отметил необходимость создать цифровой атлас возможных наводнений - РИА Новости, 26.03.2024

ВНИИ ГОЧС отметил необходимость создать цифровой атлас возможных наводнений

В России назрела необходимость создания цифрового атласа возможных наводнений, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T02:47

2024-03-26T02:47

2024-03-26T02:47

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России назрела необходимость создания цифрового атласа возможных наводнений, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Опасные гидрологические явления в нашей стране по коэффициенту катастрофичности, то есть с учётом количества погибших и пострадавших в ЧС, занимают первое место. Полагаем, что в связи с этим назрела необходимость подготовки цифрового атласа опасности наводнений", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова кандидата технических наук Ирины Олтян. Отмечается, что в перспективе картами опасностей и рисков ЧС также смогут пользоваться специалисты и руководители на местном, субъектовом и федеральном уровнях "при планировании и выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и управлению рисками их возникновения". Олтян, кроме того, представила метод моделирования и картографирования зон наводнений редкой повторяемости. В его основе лежит использование цифровой модели рельефа, которая разрабатывается с учётом многих параметров: направления потока воды, расчетных гидрологических характеристик, а также с использованием данных "виртуальных" гидропостов.

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

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