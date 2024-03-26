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Эксперты обсудят роль науки и технологий в развитии России - РИА Новости, 26.03.2024
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12:23 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/nauka-1935867610.html
Эксперты обсудят роль науки и технологий в развитии России
Эксперты обсудят роль науки и технологий в развитии России - РИА Новости, 26.03.2024
Эксперты обсудят роль науки и технологий в развитии России
Участники пятой конференции Skolkovo Regions (Сколково Ридженс) поговорят об обмене опытом между представителями власти, бизнеса и университетов, а также о... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:23
2024-03-26T12:23
россия
сколково
агентство стратегических инициатив (аси)
фонд "сколково"
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Участники пятой конференции Skolkovo Regions (Сколково Ридженс) поговорят об обмене опытом между представителями власти, бизнеса и университетов, а также о формировании новых векторов развития инновационной инфраструктуры России, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Мероприятие состоится 3 апреля. В рамках пленарной сессии "Новая стратегия научно-технологического развития – роль науки и технологий в развитии России" эксперты расскажут, в какие стартапы готов вкладываться бизнес и как использовать опыт ведущих вузов страны и мира для рывка в технологическом предпринимательстве, говорится в сообщении. Вторая пленарная сессия "От трансфера технологий к экономическому развитию" будет посвящена трансферу технологий в университетах и успешным методикам и инструментам для развития взаимовыгодной кооперации с компаниями реального сектора экономики. Механизмы создания экосистемы технологического предпринимательства будут в фокусе внимания участников сессии "Платформы университетского технологического предпринимательства", рассказали в пресс-службе. Также участников конференции ждут мастер-классы. На них разберут особенности регистрации интеллектуальной собственности и внедрения ИИ в разработку, расскажут о преимуществах НИОКР-платформы и мерах поддержки Фонда "Сколково" и других институтов развития. "Мы приглашаем к открытому диалогу университеты, инновационную инфраструктуру регионов и органы власти. Именно от их слаженной работы зависит развитие высокотеха. Технологии и инновации, родившиеся из новых научных идей, стали важнейшим ресурсом, одним из определяющих драйверов развития страны. Уверен, что на полях мероприятия мы сможем встретить свежие идеи, жаркие дискуссии о том, как кооперироваться в правильные экономические цепочки и оценить насколько сейчас все соответствуют ожиданиям рынка", - отметил вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директора Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что одно из партнерских мероприятий конференции — сессия о том, как креативные индустрии и технологии меняют экономический ландшафт регионов. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило проект "Региональный стандарт развития креативной экономики" — это комплекс практик, представленный в виде двенадцати рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ и развития креативных индустрий. Среди прочего, команды студенческих стартапов получат возможность задать вопросы сколковским экспертам и менторам, а также представить свои проекты. Также в программе конференции о механизмах создания экосистемы предпринимательства на площадке вуза и многое другое, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240229/proekty-1930341775.html
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россия, сколково, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "сколково", вэб.рф (вэб)
Россия, Сколково, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд "Сколково", ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Эксперты обсудят роль науки и технологий в развитии России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители в технопарке "Сколково"
Посетители в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетители в технопарке "Сколково"
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Участники пятой конференции Skolkovo Regions (Сколково Ридженс) поговорят об обмене опытом между представителями власти, бизнеса и университетов, а также о формировании новых векторов развития инновационной инфраструктуры России, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие состоится 3 апреля.
В рамках пленарной сессии "Новая стратегия научно-технологического развития – роль науки и технологий в развитии России" эксперты расскажут, в какие стартапы готов вкладываться бизнес и как использовать опыт ведущих вузов страны и мира для рывка в технологическом предпринимательстве, говорится в сообщении.
Вторая пленарная сессия "От трансфера технологий к экономическому развитию" будет посвящена трансферу технологий в университетах и успешным методикам и инструментам для развития взаимовыгодной кооперации с компаниями реального сектора экономики. Механизмы создания экосистемы технологического предпринимательства будут в фокусе внимания участников сессии "Платформы университетского технологического предпринимательства", рассказали в пресс-службе.
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Также участников конференции ждут мастер-классы. На них разберут особенности регистрации интеллектуальной собственности и внедрения ИИ в разработку, расскажут о преимуществах НИОКР-платформы и мерах поддержки Фонда "Сколково" и других институтов развития.
"Мы приглашаем к открытому диалогу университеты, инновационную инфраструктуру регионов и органы власти. Именно от их слаженной работы зависит развитие высокотеха. Технологии и инновации, родившиеся из новых научных идей, стали важнейшим ресурсом, одним из определяющих драйверов развития страны. Уверен, что на полях мероприятия мы сможем встретить свежие идеи, жаркие дискуссии о том, как кооперироваться в правильные экономические цепочки и оценить насколько сейчас все соответствуют ожиданиям рынка", - отметил вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директора Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что одно из партнерских мероприятий конференции — сессия о том, как креативные индустрии и технологии меняют экономический ландшафт регионов. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило проект "Региональный стандарт развития креативной экономики" — это комплекс практик, представленный в виде двенадцати рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ и развития креативных индустрий.
Среди прочего, команды студенческих стартапов получат возможность задать вопросы сколковским экспертам и менторам, а также представить свои проекты. Также в программе конференции о механизмах создания экосистемы предпринимательства на площадке вуза и многое другое, заключили в пресс-службе.
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РоссияСколковоАгентство стратегических инициатив (АСИ)Фонд "Сколково"ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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