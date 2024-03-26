https://ria.ru/20240326/natsionalnye_valyuty-1935784388.html

В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты

В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты

Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:16

2024-03-26T00:16

2024-03-26T00:16

россия

экономика

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США. Да, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20240215/briks-1927468023.html

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россия, экономика, сша, дмитрий песков