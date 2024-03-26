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В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты
Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:16
2024-03-26T00:16
2024-03-26T00:16
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США. Да, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
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россия, экономика, сша, дмитрий песков
Россия, Экономика, США, Дмитрий Песков
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты
Песков: процесс перехода на нацвалюты набирает темпы, тенденция просматривается