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В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты - РИА Новости, 26.03.2024
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00:16 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/natsionalnye_valyuty-1935784388.html
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты
Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:16
2024-03-26T00:16
россия
экономика
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США. Да, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
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россия, экономика, сша, дмитрий песков
Россия, Экономика, США, Дмитрий Песков
В Кремле отметили рост темпов процесса перехода на национальные валюты

Песков: процесс перехода на нацвалюты набирает темпы, тенденция просматривается

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США. Да, это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже просматривается", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
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РоссияЭкономикаСШАДмитрий Песков
 
 
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