https://ria.ru/20240326/nasledstvo-1935932080.html

КС защитил права россиян на наследство родственников, живших за рубежом

КС защитил права россиян на наследство родственников, живших за рубежом - РИА Новости, 26.03.2024

КС защитил права россиян на наследство родственников, живших за рубежом

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жительницы Ростовской области, которой в РФ не удалось оформить право наследования на движимое... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:11

2024-03-26T15:11

2024-03-26T15:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жительницы Ростовской области, которой в РФ не удалось оформить право наследования на движимое имущество ее отца, жившего и умершего в Германии, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 1224 Гражданского кодекса (ГК) РФ рассмотрено в связи с жалобой жительницы Ростовской области Анжелики Стаценко. Как информирует пресс-служба КС, отец заявительницы, гражданин России, скончался в Нюрнберге (Германия), где много лет жил и работал. Стаценко получила свидетельство о праве наследования доли в его квартире в Ростовской области и гаража. При этом она не смогла оформить в наследство мотоцикл и автомобиль, находящиеся в гараже, а также пенсию отца, поступавшую на банковский счет. На основании оспариваемой нормы ГК нотариус указал, что оформление движимого имущества умершего входит в компетенцию соответствующих органов по последнему месту его проживания, то есть нотариата Германии. Как уточняется в релизе, заявительнице также разъяснили возможность обращения в суд для признания права собственности на наследственное движимое имущество, но Стаценко не удалось этого добиться в судебном порядке. "По мнению А.Э .Стаценко, оспариваемое ею законоположение противоречит... конституции... в той мере, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, оно не обеспечивает гарантий права наследования движимого имущества, не допуская применения закона по аналогии с правилами о недвижимом имуществе", – приводится в постановлении КС РФ позиция заявительницы. Как отметил Конституционный суд, оспариваемая норма Гражданского кодекса предусматривает, что наследование движимого имущества "подчинено праву страны последнего места жительства наследодателя", а недвижимого – страны его нахождения. Такая дифференциация правил, применимых к наследованию различных видов имущества, принадлежавшего одному и тому же лицу, применяется в международном праве и закреплена не только в российском законодательстве, но и в законодательстве других стран, а также в международных договорах. При этом компетентный орган, уполномоченный вести наследственные дела, оспариваемой нормой не конкретизируется. Поэтому при ее толковании необходимо учитывать положения статьи 1153 ГК РФ, согласно которой установление такого органа связано с местом открытия наследства, пояснил КС России. "В ситуации, когда последнее место жительства наследодателя находится за пределами России, место открытия наследства определяется по расположению недвижимого имущества, а при его отсутствии – движимого имущества или более ценой его части. По месту открытия наследства определяется лицо, уполномоченное выдавать свидетельство о праве на наследство, совершать иные действия по охране наследства и управлении им – нотариус", – разъясняется в релизе Конституционного суда. Как указал КС, при обращении с заявлением об оформлении наследственных прав в обстоятельствах, аналогичных делу заявительницы, российский компетентный орган либо лицо, исполняющее публичные функции, "обязаны оценить в совокупности все тонкости дела и принять решение, которое в наибольшей степени обеспечит защиту наследственных прав, в том числе с учетом положений статьи 1115 ГК РФ". Также, по оценке Конституционного суда, при этом необходимо учитывать международные реалии и "не усугублять правовое и фактическое положение российских лиц, попавших в тяжелую ситуацию из-за противоправных обстоятельств и особенностей международных отношений, сложившихся в определенный период". "Соответственно, содержащееся в оспариваемом положении требование об определении отношений по наследованию движимого имущества по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, не должно полностью исключать оформление прав на наследственное имущество, находящееся в России", – приводится в релизе вывод КС РФ. Признав оспариваемою норму ГК РФ не противоречащей Основному закону страны, КС указал, что она не исключает решение вопроса заявительницы органами российского нотариата, "если в конкретных условиях обращение наследника к иностранным органам невозможно или затруднено". При этом законодатель не лишен права внести изменения в правовое регулирование. "Правоприменительные решения по делу с участием гражданки Стаценко... вынесенные на основании пункта 1 статьи 1224 ГК Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении КС России.

https://ria.ru/20231115/pensionerka-1909687675.html

https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html

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общество, ростовская область, германия, россия