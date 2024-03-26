https://ria.ru/20240326/most-1935967123.html

Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти

Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти - РИА Новости, 26.03.2024

Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти

Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:01

2024-03-26T17:01

2024-03-26T17:20

обрушение моста в балтиморе

балтимор

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур."Мы расследуем произошедшее и собираем данные, но предварительное расследование указывает, что это несчастный случай, у нас нет каких-либо заслуживающих доверия данных, которые бы указывали на террористическую атаку", - сказал губернатор на пресс-конференции в связи с инцидентом.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы. Местная полиция ранее уже заявила, что не обнаружила каких-либо признаков теракта.

https://ria.ru/20240326/sudno-1935941125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обрушение моста в балтиморе, балтимор, в мире, сша