https://ria.ru/20240326/most-1935967123.html
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти - РИА Новости, 26.03.2024
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти
Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:01
2024-03-26T17:01
2024-03-26T17:20
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур."Мы расследуем произошедшее и собираем данные, но предварительное расследование указывает, что это несчастный случай, у нас нет каких-либо заслуживающих доверия данных, которые бы указывали на террористическую атаку", - сказал губернатор на пресс-конференции в связи с инцидентом.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы. Местная полиция ранее уже заявила, что не обнаружила каких-либо признаков теракта.
https://ria.ru/20240326/sudno-1935941125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение моста в балтиморе, балтимор, в мире, сша
Обрушение моста в Балтиморе, Балтимор, В мире, США
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти
Губернатор: обрушение моста в Балтиморе произошло из-за несчастного случая
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур.
"Мы расследуем произошедшее и собираем данные, но предварительное расследование указывает, что это несчастный случай, у нас нет каких-либо заслуживающих доверия данных, которые бы указывали на террористическую атаку", - сказал губернатор на пресс-конференции в связи с инцидентом.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы. Местная полиция ранее уже заявила, что не обнаружила каких-либо признаков теракта.