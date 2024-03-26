Рейтинг@Mail.ru
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 26.03.2024 (обновлено: 17:20 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/most-1935967123.html
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти - РИА Новости, 26.03.2024
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти
Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:01
2024-03-26T17:20
обрушение моста в балтиморе
балтимор
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935966277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_599ad0c7d174708c5191c0ee74f835d0.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур."Мы расследуем произошедшее и собираем данные, но предварительное расследование указывает, что это несчастный случай, у нас нет каких-либо заслуживающих доверия данных, которые бы указывали на террористическую атаку", - сказал губернатор на пресс-конференции в связи с инцидентом.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы. Местная полиция ранее уже заявила, что не обнаружила каких-либо признаков теракта.
https://ria.ru/20240326/sudno-1935941125.html
балтимор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935966277_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37e1707c33dda0294fc756aac85820e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обрушение моста в балтиморе, балтимор, в мире, сша
Обрушение моста в Балтиморе, Балтимор, В мире, США
Мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая, заявили власти

Губернатор: обрушение моста в Балтиморе произошло из-за несчастного случая

© AFP 2024 / JIM WATSONГрузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AFP 2024 / JIM WATSON
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая, свидетельств террористической атаки нет, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур.
"Мы расследуем произошедшее и собираем данные, но предварительное расследование указывает, что это несчастный случай, у нас нет каких-либо заслуживающих доверия данных, которые бы указывали на террористическую атаку", - сказал губернатор на пресс-конференции в связи с инцидентом.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы. Местная полиция ранее уже заявила, что не обнаружила каких-либо признаков теракта.
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление
Вчера, 15:34
 
Обрушение моста в БалтимореБалтиморВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала