https://ria.ru/20240326/most-1935939692.html
В Белом доме прокомментировали версию диверсии в ЧП в Балтиморе
В Белом доме прокомментировали версию диверсии в ЧП в Балтиморе - РИА Новости, 26.03.2024
В Белом доме прокомментировали версию диверсии в ЧП в Балтиморе
Белый дом не видит признаков злонамеренных действий в ситуации с обрушением моста в Балтиморе, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:31
2024-03-26T15:31
2024-03-26T15:31
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Белый дом не видит признаков злонамеренных действий в ситуации с обрушением моста в Балтиморе, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент "происшествием с большим количеством пострадавших". "Нет никаких признаков злонамеренных действий (в инциденте - ред.)", - заявил он. Также отмечается, что Белый дом внимательно следит за ситуацией. Как сообщает телеканал, представители Белого дома поддерживают связь с губернатором Мэриленда Уэсом Муром и мэром Балтимора Брэндоном Скоттом для оказания "любой помощи на федеральном уровне, которая им понадобится".
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в мире, балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе
В Белом доме прокомментировали версию диверсии в ЧП в Балтиморе
CNN: Белый дом не видит признаков диверсии в обрушении моста в Балтиморе
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Белый дом не видит признаков злонамеренных действий в ситуации с обрушением моста в Балтиморе, сообщает американский телеканал CNN
со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент "происшествием с большим количеством пострадавших".
«
"Нет никаких признаков злонамеренных действий (в инциденте - ред.)", - заявил он.
Также отмечается, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.
Как сообщает телеканал, представители Белого дома поддерживают связь с губернатором Мэриленда Уэсом Муром и мэром Балтимора Брэндоном Скоттом для оказания "любой помощи на федеральном уровне, которая им понадобится".