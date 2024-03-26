https://ria.ru/20240326/most-1935884776.html

В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста

В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста - РИА Новости, 26.03.2024

В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста

Губернатор американского Мэриленда Уэс Мур написал в социальной сети, что объявил режим ЧС после обрушения автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:06

2024-03-26T13:06

2024-03-26T15:10

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

в мире

балтимор

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор американского Мэриленда Уэс Мур написал в социальной сети, что объявил режим ЧС после обрушения автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в штате.Американские СМИ во вторник сообщили, что в мост в Балтиморе врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка."Я объявил чрезвычайную ситуацию в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы быстро развернуть федеральные ресурсы от администрации (президента США Джо) Байдена", - написало Мур в социальной сети X.Губернатор также отметил, что будет поддерживать тесный контакт с федеральными, государственными и местными организациями, которые проводят спасательные работы.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.

https://ria.ru/20240326/baltimor-1935831970.html

мэриленд

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мэриленд, обрушение моста в балтиморе, в мире, балтимор