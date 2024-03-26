https://ria.ru/20240326/most-1935829235.html
В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста
В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 26.03.2024
В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста
Власти американского Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших", передает телеканал CBS. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:40
2024-03-26T10:40
2024-03-26T11:02
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обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти американского Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших", передает телеканал CBS.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей."Было объявлено происшествие с большим количеством пострадавших", - отмечается на сайте телеканала.Газета New York Times добавляет, что береговая охрана получила сообщение о столкновении в 1.27 по местному времени (8.27 мск). Предполагается, что в мост врезалось грузовое судно Dali под флагом Сингапура.
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T10:40
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтимор, мэриленд, сша, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, США, Обрушение моста в Балтиморе
В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста
Инцидент с мостом в США квалифицировали как ЧП с большим числом пострадавших