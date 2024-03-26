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В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста

В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 26.03.2024

В Балтиморе заявили о большом числе пострадавших при обрушении моста

Власти американского Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших", передает телеканал CBS. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:40

2024-03-26T10:40

2024-03-26T11:02

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сша

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти американского Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших", передает телеканал CBS.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей."Было объявлено происшествие с большим количеством пострадавших", - отмечается на сайте телеканала.Газета New York Times добавляет, что береговая охрана получила сообщение о столкновении в 1.27 по местному времени (8.27 мск). Предполагается, что в мост врезалось грузовое судно Dali под флагом Сингапура.

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Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T10:40 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, балтимор, мэриленд, сша, обрушение моста в балтиморе