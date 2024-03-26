https://ria.ru/20240326/moshennichestvo-1935843975.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"

Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"

Опубликованные данные пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" могут быть использованы мошенниками для создания фейковых личных страниц... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:21

2024-03-26T11:21

2024-03-26T13:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

роскачество

общество

технологии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Опубликованные данные пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" могут быть использованы мошенниками для создания фейковых личных страниц в соцсетях или мессенджерах для сбора от их имени денег, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц. Публикация списка имен пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" упростит работу мошенников при создании фейковых страниц", - заявил он. Так, по словам эксперта, используя открытые данные, аферисты могут создавать качественные копии страниц жертв в социальных сетях или группах в мессенджерах. "Поддельные страницы от лица самих жертв или их родственников будут использоваться для сбора средств, которые будут присвоены мошенниками. Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших", - добавил Кузьменко. В Роскачестве также отметили, что перед отправкой денег в благотворительный фонд или на благотворительные счета необходимо убедиться, что эти организации существуют и официально зарегистрированы, сделать это можно на их официальных страницах. Также следует избегать перевода на карту или по номеру телефона, особенно когда собеседник старается воздействовать на эмоции или торопит, играя со временем - это приемы из социальный инженерии, которые направлены на то, чтобы у потенциальной жертвы не включилось критическое мышление. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935822603.html

https://ria.ru/20240326/figurant-1935837867.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, роскачество, общество, технологии