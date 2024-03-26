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Оппозиция Молдавии осудила деструктивную к России политику властей - РИА Новости, 26.03.2024
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22:01 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936047766.html
Оппозиция Молдавии осудила деструктивную к России политику властей
Оппозиция Молдавии осудила деструктивную к России политику властей - РИА Новости, 26.03.2024
Оппозиция Молдавии осудила деструктивную к России политику властей
Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" готова противодействовать деструктивной политике руководства Молдавии, направленной на разрушение традиционных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:01
2024-03-26T22:01
в мире
молдавия
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
майя санду
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снг
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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" готова противодействовать деструктивной политике руководства Молдавии, направленной на разрушение традиционных связей республики с Россией, заявил один из лидеров политформирования, независимый депутат молдавского парламента Александр Суходольский. Как сообщил Суходольский, тему сотрудничества Молдавии с Россией он вместе со своим коллегой по партии Василием Боля обсудили во время встречи в Москве с председателем думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонидом Слуцким. "В ходе встречи обсудили также и деструктивную политику нынешнего молдавского руководства, направленную на разрушение традиционных связей Молдовы с Россией и другими странами СНГ и ЕАЭС. Для процветания наших стран необходимо противодействовать этой пагубной тенденции. Мы выразили уверенность, что обязательно одержим победу в результате демократических процессов в нашей стране", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. Он отметил, что большие перспективы есть у межпарламентского сотрудничества. "ЛДПР, которую возглавляет Леонид Слуцкий, будучи парламентской партией, обладает многолетним опытом деятельности… Во время сегодняшней встречи мы пришли к согласию, что у нас есть чему учиться друг у друга. Мы готовы как перенимать положительный профессиональный опыт российских коллег, так и делиться своим опытом", - подчеркнул он. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936035347.html
https://ria.ru/20240326/vozrozhdenie-1936006143.html
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в мире, молдавия, россия, москва, леонид слуцкий (политик), майя санду, василий боля, снг, лдпр
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Майя Санду, Василий Боля, СНГ, ЛДПР
Оппозиция Молдавии осудила деструктивную к России политику властей

Оппозиция Молдавии готова противодействовать деструктивной к РФ политике властей

© Фото : RTРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : RT
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" готова противодействовать деструктивной политике руководства Молдавии, направленной на разрушение традиционных связей республики с Россией, заявил один из лидеров политформирования, независимый депутат молдавского парламента Александр Суходольский.
Как сообщил Суходольский, тему сотрудничества Молдавии с Россией он вместе со своим коллегой по партии Василием Боля обсудили во время встречи в Москве с председателем думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонидом Слуцким.
"В ходе встречи обсудили также и деструктивную политику нынешнего молдавского руководства, направленную на разрушение традиционных связей Молдовы с Россией и другими странами СНГ и ЕАЭС. Для процветания наших стран необходимо противодействовать этой пагубной тенденции. Мы выразили уверенность, что обязательно одержим победу в результате демократических процессов в нашей стране", - написал Суходольский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большие перспективы есть у межпарламентского сотрудничества. "ЛДПР, которую возглавляет Леонид Слуцкий, будучи парламентской партией, обладает многолетним опытом деятельности… Во время сегодняшней встречи мы пришли к согласию, что у нас есть чему учиться друг у друга. Мы готовы как перенимать положительный профессиональный опыт российских коллег, так и делиться своим опытом", - подчеркнул он.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата
Вчера, 20:22
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Леонид Слуцкий, Александр Суходольский и Василий Боля во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"
Вчера, 18:48
 
В миреМолдавияРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Майя СандуВасилий БоляСНГЛДПР
 
 
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