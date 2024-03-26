https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935949672.html
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа - РИА Новости, 26.03.2024
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа
Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:06
2024-03-26T16:06
2024-03-26T16:06
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. Во вторник в Бельцах проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения города от немецко-румынских захватчиков. "В Политехническом колледже в Бельцах эвакуировали учащихся. Прибыли экстренные службы, поступила информация о заложенной бомбе в здании", - сообщает издание "СП".Телеграм-канал "Бельцы онлайн" также пишет, что в учебном заведении работают саперы, окружающая территория оцеплена. Если сообщение окажется ложным, звонившему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), до 240 часов исправительных работ или до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935912422.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_2ee9adeecf7d093e1715021f6c0770cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа
В Бельцах полиция проверит информацию о бомбе в здании колледжа
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
Во вторник в Бельцах проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения города от немецко-румынских захватчиков.
«
"В Политехническом колледже в Бельцах эвакуировали учащихся. Прибыли экстренные службы, поступила информация о заложенной бомбе в здании", - сообщает издание "СП".
Телеграм-канал "Бельцы онлайн" также пишет, что в учебном заведении работают саперы, окружающая территория оцеплена.
Если сообщение окажется ложным, звонившему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), до 240 часов исправительных работ или до двух лет лишения свободы.