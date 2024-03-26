https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935949672.html

На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа

На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа - РИА Новости, 26.03.2024

На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа

Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:06

2024-03-26T16:06

2024-03-26T16:06

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молдавия

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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. Во вторник в Бельцах проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения города от немецко-румынских захватчиков. "В Политехническом колледже в Бельцах эвакуировали учащихся. Прибыли экстренные службы, поступила информация о заложенной бомбе в здании", - сообщает издание "СП".Телеграм-канал "Бельцы онлайн" также пишет, что в учебном заведении работают саперы, окружающая территория оцеплена. Если сообщение окажется ложным, звонившему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), до 240 часов исправительных работ или до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935912422.html

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