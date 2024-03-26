Рейтинг@Mail.ru
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935949672.html
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа - РИА Новости, 26.03.2024
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа
Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:06
2024-03-26T16:06
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. Во вторник в Бельцах проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения города от немецко-румынских захватчиков. &quot;В Политехническом колледже в Бельцах эвакуировали учащихся. Прибыли экстренные службы, поступила информация о заложенной бомбе в здании&quot;, - сообщает издание &quot;СП&quot;.Телеграм-канал "Бельцы онлайн" также пишет, что в учебном заведении работают саперы, окружающая территория оцеплена. Если сообщение окажется ложным, звонившему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), до 240 часов исправительных работ или до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935912422.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_2ee9adeecf7d093e1715021f6c0770cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
На севере Молдавии проверят сообщение о бомбе в здании колледжа

В Бельцах полиция проверит информацию о бомбе в здании колледжа

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолиция Молдавии
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Полиция Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Полиция города Бельцы, второго по величине в Молдавии, проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в политехническом колледже, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
Во вторник в Бельцах проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения города от немецко-румынских захватчиков.
«

"В Политехническом колледже в Бельцах эвакуировали учащихся. Прибыли экстренные службы, поступила информация о заложенной бомбе в здании", - сообщает издание "СП".

Телеграм-канал "Бельцы онлайн" также пишет, что в учебном заведении работают саперы, окружающая территория оцеплена.
Если сообщение окажется ложным, звонившему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), до 240 часов исправительных работ или до двух лет лишения свободы.
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Высланный российский дипломат покинул Молдавию
Вчера, 14:15
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала