https://ria.ru/20240326/mobilizatsiya-1935975740.html

Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет

Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет - РИА Новости, 26.03.2024

Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет

Комитет парламента Украины по нацбезопасности и обороне отклонил правку к законопроекту об усилении мобилизации, позволяющую призвать в ВСУ с 18-летнего... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:26

2024-03-26T17:26

2024-03-26T17:26

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юлия тимошенко

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комитет парламента Украины по нацбезопасности и обороне отклонил правку к законопроекту об усилении мобилизации, позволяющую призвать в ВСУ с 18-летнего возраста, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Накануне депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что в текущей редакции законопроекта о мобилизации внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет. "Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18-летнего возраста", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в партии "Слуга народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935703384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, алексей гончаренко, дмитрий разумков, юлия тимошенко, партия "батькивщина", вооруженные силы украины