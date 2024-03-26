https://ria.ru/20240326/mobilizatsiya-1935975740.html
Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет
Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет - РИА Новости, 26.03.2024
Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет
Комитет парламента Украины по нацбезопасности и обороне отклонил правку к законопроекту об усилении мобилизации, позволяющую призвать в ВСУ с 18-летнего... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:26
2024-03-26T17:26
2024-03-26T17:26
в мире
украина
алексей гончаренко
дмитрий разумков
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комитет парламента Украины по нацбезопасности и обороне отклонил правку к законопроекту об усилении мобилизации, позволяющую призвать в ВСУ с 18-летнего возраста, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Накануне депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что в текущей редакции законопроекта о мобилизации внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет. "Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18-летнего возраста", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в партии "Слуга народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935703384.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей гончаренко, дмитрий разумков, юлия тимошенко, партия "батькивщина", вооруженные силы украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Партия "Батькивщина", Вооруженные силы Украины
Комитет Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации с 18 лет
Комитет Рады по нацбезопасности отклонил правку в проект о мобилизации 18-летних
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комитет парламента Украины по нацбезопасности и обороне отклонил правку к законопроекту об усилении мобилизации, позволяющую призвать в ВСУ с 18-летнего возраста, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
Накануне депутат Рады Дмитрий Разумков
заявил, что в текущей редакции законопроекта о мобилизации внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет.
"Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18-летнего возраста", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета.
При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в партии "Слуга народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов.
Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.