https://ria.ru/20240326/mobilizatsiya-1935920873.html
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью - РИА Новости, 26.03.2024
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:41
2024-03-26T14:41
2024-03-26T15:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
сергей шойгу
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украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться дополнительная мобилизация."Это глупость, полная абсолютно", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
https://ria.ru/20240318/zona-1934084745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Харьковская область, Украина
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью
Шойгу назвал слухи о новой мобилизации для санитарной зоны полной глупостью