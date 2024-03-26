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Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью - РИА Новости, 26.03.2024
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14:41 26.03.2024 (обновлено: 15:02 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/mobilizatsiya-1935920873.html
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью - РИА Новости, 26.03.2024
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:41
2024-03-26T15:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
сергей шойгу
харьковская область
украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться дополнительная мобилизация."Это глупость, полная абсолютно", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
https://ria.ru/20240318/zona-1934084745.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, россия, сергей шойгу, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Харьковская область, Украина
Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью

Шойгу назвал слухи о новой мобилизации для санитарной зоны полной глупостью

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться дополнительная мобилизация.
"Это глупость, полная абсолютно", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине
18 марта, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьРоссияСергей ШойгуХарьковская областьУкраина
 
 
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