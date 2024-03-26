https://ria.ru/20240326/mobilizatsiya-1935920873.html

Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью

Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью - РИА Новости, 26.03.2024

Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации полной глупостью

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:41

2024-03-26T14:41

2024-03-26T15:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

сергей шойгу

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_0:0:2473:1391_1920x0_80_0_0_0bdd2d176b5e3d74b9e354017d210bee.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью предположения о том, что для создания санитарной зоны у Белгородской области может потребоваться дополнительная мобилизация."Это глупость, полная абсолютно", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

https://ria.ru/20240318/zona-1934084745.html

белгородская область

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, безопасность, россия, сергей шойгу, харьковская область, украина