Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе
Приговор Митволю за хищения при строительстве метро в Красноярске вступил в силу
Олег Митволь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор председателю совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова.
Рассмотрение апелляции на приговор по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) состоялось во вторник. "Без изменения", - сказала собеседница агентства.
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Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей.
Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.
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