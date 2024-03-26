https://ria.ru/20240326/mitvol-1935865903.html

Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе

Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе - РИА Новости, 26.03.2024

Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор председателю совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:19

2024-03-26T12:19

2024-03-26T12:21

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

олег митволь

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор председателю совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова. Рассмотрение апелляции на приговор по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) состоялось во вторник. "Без изменения", - сказала собеседница агентства. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей. Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html

https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html

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россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, олег митволь, красноярский краевой суд