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Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе - РИА Новости, 26.03.2024
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12:19 26.03.2024 (обновлено: 12:21 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/mitvol-1935865903.html
Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе
Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе - РИА Новости, 26.03.2024
Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор председателю совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:19
2024-03-26T12:21
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
олег митволь
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор председателю совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова. Рассмотрение апелляции на приговор по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) состоялось во вторник. "Без изменения", - сказала собеседница агентства. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей. Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html
https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, олег митволь, красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Олег Митволь, Красноярский краевой суд
Красноярский суд оставил приговор Митволю за хищения в силе

Приговор Митволю за хищения при строительстве метро в Красноярске вступил в силу

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор председателю совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова.
Рассмотрение апелляции на приговор по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) состоялось во вторник. "Без изменения", - сказала собеседница агентства.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Митволь заявил о серьезных проблемах со здоровьем
14 сентября 2023, 09:18
Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей.
Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.
Строители готовы сдать первую ветку красноярского метро через 4-5 лет - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Строительство метро в Красноярске идет по графику
15 октября 2023, 12:04
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайОлег МитвольКрасноярский краевой суд
 
 
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