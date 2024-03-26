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Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024
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23:45 26.03.2024 (обновлено: 00:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240326/migranty-1936056372.html
Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов
Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024
Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов
Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T23:45
2024-03-27T00:36
россия
дмитрий платыгин
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
мигранты
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.Как пояснили в министерстве, "Работу в России" планируется превратить в государственное кадровое агентство для отечественных компаний. Агентству поручат заключать соглашения с работодателями, которые хотя привлекать мигрантов. Оно также должно будет создать соответствующий реестр компаний.Будущий работников агентство будет подбирать адресно в соответствии с нуждами работодателей, пояснили в Минтруде.Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Платыгин, чьи слова приводит пресс-служба, главная цель инициативы — превратить организованный набор в приоритетную модель привлечения мигрантов. Механизм позволит набирать работников с учетом квалификации и исключит их появление на открытом рынке труда.""Работа в России" будет заключать договор с мигрантом, вести их реестр, следить за его занятостью у работодателя. Кроме того, сервис будет передавать в соответствующие органы сведения для реагирования при нарушении мигрантом как режима пребывания у работодателя, так и в случае нарушения работодателем трудовых прав сотрудника.
https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html
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россия, дмитрий платыгин, общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), мигранты
Россия, Дмитрий Платыгин, Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Мигранты
Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов

Минтруд: сервис "Работа в России" будет оператором по набору мигрантов на работу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСитуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области
Ситуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ситуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.
«
Как пояснили в министерстве, "Работу в России" планируется превратить в государственное кадровое агентство для отечественных компаний. Агентству поручат заключать соглашения с работодателями, которые хотя привлекать мигрантов. Оно также должно будет создать соответствующий реестр компаний.
Будущий работников агентство будет подбирать адресно в соответствии с нуждами работодателей, пояснили в Минтруде.
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Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Платыгин, чьи слова приводит пресс-служба, главная цель инициативы — превратить организованный набор в приоритетную модель привлечения мигрантов. Механизм позволит набирать работников с учетом квалификации и исключит их появление на открытом рынке труда.
""Работа в России" будет заключать договор с мигрантом, вести их реестр, следить за его занятостью у работодателя. Кроме того, сервис будет передавать в соответствующие органы сведения для реагирования при нарушении мигрантом как режима пребывания у работодателя, так и в случае нарушения работодателем трудовых прав сотрудника.
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