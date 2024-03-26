https://ria.ru/20240326/migranty-1936056372.html

Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов

Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024

Минтруд предложил назначить госоператора для набора трудовых мигрантов

Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T23:45

2024-03-26T23:45

2024-03-27T00:36

россия

дмитрий платыгин

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

мигранты

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.Как пояснили в министерстве, "Работу в России" планируется превратить в государственное кадровое агентство для отечественных компаний. Агентству поручат заключать соглашения с работодателями, которые хотя привлекать мигрантов. Оно также должно будет создать соответствующий реестр компаний.Будущий работников агентство будет подбирать адресно в соответствии с нуждами работодателей, пояснили в Минтруде.Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Платыгин, чьи слова приводит пресс-служба, главная цель инициативы — превратить организованный набор в приоритетную модель привлечения мигрантов. Механизм позволит набирать работников с учетом квалификации и исключит их появление на открытом рынке труда.""Работа в России" будет заключать договор с мигрантом, вести их реестр, следить за его занятостью у работодателя. Кроме того, сервис будет передавать в соответствующие органы сведения для реагирования при нарушении мигрантом как режима пребывания у работодателя, так и в случае нарушения работодателем трудовых прав сотрудника.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html

https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935938566.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий платыгин, общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), мигранты