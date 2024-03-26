https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html

В Госдуме поддержали идею сокращения срока действия договоров с мигрантами

В Госдуме поддержали идею сокращения срока действия договоров с мигрантами - РИА Новости, 26.03.2024

В Госдуме поддержали идею сокращения срока действия договоров с мигрантами

Действие краткосрочных трудовых договоров трудовых мигрантов в РФ целесообразно ограничить двумя годами, тем более, что если такой работник устраивает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:05

2024-03-26T12:05

2024-03-26T16:11

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Действие краткосрочных трудовых договоров трудовых мигрантов в РФ целесообразно ограничить двумя годами, тем более, что если такой работник устраивает нанимателя, тот может продлить соглашение, сказал РИА Новости глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов. Ранее Минтруд подготовил законопроект, которым предлагается ограничить срок действия трудового договора мигранта двумя годами при условии его работы у одного работодателя, следует из данных на портале проектов нормативных актов. В настоящее время по закону трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе."Речь идет о краткосрочных договорах, а не долгосрочных. Краткосрочный договор можно продлить: если иностранный специалист устраивает работодателя, он всегда продлит договор с ним. Поэтому, конечно, поддерживаю", - пояснил Нилов.Он добавил, что трудовая миграция в России должна быть по запросу - "в конкретный регион, конкретные специалисты".

https://ria.ru/20240325/migranty-1935586253.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф