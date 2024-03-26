https://ria.ru/20240326/memorial-1935792232.html

Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в "Крокусе"

Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в "Крокусе"

Большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала "Крокус сити холл", где произошел теракт, необходимо разбить парк и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:05

2024-03-26T03:05

2024-03-26T03:05

эмин агаларов

россия

украина

владимир путин

араз агаларов

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала "Крокус сити холл", где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал, показал опрос SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших: среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%", - таковы итоги опроса 1600 респондентов из базы пользователей SuperJob. За это же выступают и 49% россиян, которых опросил портал. При этом 24% считают, что концертный зал следует восстановить: "Пусть всем вредителям и запугивающим назло он продолжить свою жизнь. А рядом можно установить стелу с ФИО погибших", - считают участники опроса. Остальные респонденты затруднились с ответом. При этом женщины чаще мужчин говорили о том, что на месте трагедии хотели бы видеть мемориально-парковый комплекс (53% и 46% соответственно). Ранее сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении "Крокус сити холла" обязательно будет создан мемориал. "Какой-то мемориал обязательно будет. Создан в рамках зала или же на месте зала, естественно, мы этот вариант рассматриваем", - сказал Агаларов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935782852.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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эмин агаларов, россия, украина, владимир путин, араз агаларов, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)