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Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию - РИА Новости, 26.03.2024
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02:17 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/litsenziya-1935788804.html
Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию
Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию - РИА Новости, 26.03.2024
Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию
Понять, не грозит ли вашему банку отзыв лицензии можно, обратив внимание на четыре главных “маркера” возможных проблем, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T02:17
2024-03-26T02:17
экономика
pg partners
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Понять, не грозит ли вашему банку отзыв лицензии можно, обратив внимание на четыре главных “маркера” возможных проблем, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Первый — резкое увеличение ставок по депозитам выше рынка. Если это не в рамках пиар-акции для отдельных вкладчиков, а массовые условия, это означает, что банку отчаянно нужны деньги.Второй — введение банком ограничений на вывод средств. Например, снять деньги можно лишь в определенные дни, не во всех подразделениях и лишь по предварительной записи.Третий — изменение графика работы отделение и/или уменьшение их количества. Это также делается для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов. И то, и другое означает, что дела у банка идут неважно.И, наконец, четвертый — массовый вывод средств юрлицами. Об этом можно узнать из отчетности банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где лежат его деньги. Кроме того, в случае банкротства ему не полагаются страховые выплаты, и это еще один повод держать ухо востро.Тревожным звоночком являются судебные действия, в которых фигурирует банк. Проверить это можно, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. Как правило, о крупных делах пишут в СМИ. “Само себе наличие судебного дела не является фактом, на 100 процентов говорящим о том, что у финансовой организации отнимут лицензию. Тем не менее, это надо принять во внимание", - заключил Гусятников.
https://ria.ru/20240317/qiwi-1933701964.html
https://ria.ru/20240304/schet-1930901122.html
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
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экономика, pg partners, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Экономика, PG Partners, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию

Юрист Гусятников заявил о четырех признаках скорого отзыва лицензии у банка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI, у которого отозвали лицензию
Отделение банка QIWI, у которого отозвали лицензию - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отделение банка QIWI, у которого отозвали лицензию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Понять, не грозит ли вашему банку отзыв лицензии можно, обратив внимание на четыре главных “маркера” возможных проблем, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Первый — резкое увеличение ставок по депозитам выше рынка. Если это не в рамках пиар-акции для отдельных вкладчиков, а массовые условия, это означает, что банку отчаянно нужны деньги.
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Второй — введение банком ограничений на вывод средств. Например, снять деньги можно лишь в определенные дни, не во всех подразделениях и лишь по предварительной записи.
Третий — изменение графика работы отделение и/или уменьшение их количества. Это также делается для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов. И то, и другое означает, что дела у банка идут неважно.
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И, наконец, четвертый — массовый вывод средств юрлицами. Об этом можно узнать из отчетности банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где лежат его деньги. Кроме того, в случае банкротства ему не полагаются страховые выплаты, и это еще один повод держать ухо востро.
Тревожным звоночком являются судебные действия, в которых фигурирует банк. Проверить это можно, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. Как правило, о крупных делах пишут в СМИ. “Само себе наличие судебного дела не является фактом, на 100 процентов говорящим о том, что у финансовой организации отнимут лицензию. Тем не менее, это надо принять во внимание", - заключил Гусятников.
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ЭкономикаPG PartnersФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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