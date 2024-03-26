https://ria.ru/20240326/lisichansk-1935882165.html
Украинские войска обстреляли Лисичанск
Украинские войска обстреляли Лисичанск - РИА Новости, 26.03.2024
Украинские войска обстреляли Лисичанск
ВСУ обстреляли город Лисичанск в ЛНР, из-за попадания снаряда во двор жилого дома возник пожар, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:59
2024-03-26T12:59
2024-03-26T15:03
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Лисичанск в ЛНР, из-за попадания снаряда во двор жилого дома возник пожар, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС России в Тelegram-канале."Сегодня в службу 101 города Лисичанск поступило сообщение о загорании на частном подворье в результате обстрела… В результате прямого попадания снаряда на территорию жилого домовладения горел гараж с автомобилем марки "Таврия", - говорится в сообщении управления.Уточняется, что спасатели смогли не допустить распространения огня на соседнее здание. "Пожаром уничтожен гараж на площади 20 квадратных метров и автомобиль. Погибших и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Украинские войска обстреляли Лисичанск
МЧС: во дворе дома в Лисичанске произошел пожар из-за попадания снаряда ВСУ