https://ria.ru/20240326/lisichansk-1935882165.html

Украинские войска обстреляли Лисичанск

Украинские войска обстреляли Лисичанск - РИА Новости, 26.03.2024

Украинские войска обстреляли Лисичанск

ВСУ обстреляли город Лисичанск в ЛНР, из-за попадания снаряда во двор жилого дома возник пожар, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:59

2024-03-26T12:59

2024-03-26T15:03

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Лисичанск в ЛНР, из-за попадания снаряда во двор жилого дома возник пожар, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС России в Тelegram-канале."Сегодня в службу 101 города Лисичанск поступило сообщение о загорании на частном подворье в результате обстрела… В результате прямого попадания снаряда на территорию жилого домовладения горел гараж с автомобилем марки "Таврия", - говорится в сообщении управления.Уточняется, что спасатели смогли не допустить распространения огня на соседнее здание. "Пожаром уничтожен гараж на площади 20 квадратных метров и автомобиль. Погибших и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html

лисичанск

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Кирилл Волков

лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия