https://ria.ru/20240326/lavrov-1935907750.html

Помощь Запада в расследовании теракта вряд ли потребуется, заявил Лавров

Помощь Запада в расследовании теракта вряд ли потребуется, заявил Лавров - РИА Новости, 26.03.2024

Помощь Запада в расследовании теракта вряд ли потребуется, заявил Лавров

России для расследования теракта в "Крокус сити холле" вряд ли потребуется западная помощь, которая к тому же скорее всего будет направлена на продвижение... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:05

2024-03-26T14:05

2024-03-26T14:10

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

сергей лавров

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России для расследования теракта в "Крокус сити холле" вряд ли потребуется западная помощь, которая к тому же скорее всего будет направлена на продвижение удобной Западу теории о непричастности Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уверен, мы справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и скорее всего будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало Исламское государство (запрещенная в РФ террористическая организация), а Украина не при чем... едва ли потребуется", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Намибии Пеей Мушеленгой. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

россия

украина

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россия, украина, сергей лавров, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)