https://ria.ru/20240326/kultura-1935979458.html
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды - РИА Новости, 26.03.2024
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды
Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:36
2024-03-26T17:36
2024-03-26T17:45
культура
владимир путин
новости культуры
ситуация с возможной вырубкой сада павловской опытной станции
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин."Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей", - отметил Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры.Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новости культуры, ситуация с возможной вырубкой сада павловской опытной станции, россия
Культура, Владимир Путин, Новости культуры, Ситуация с возможной вырубкой сада Павловской опытной станции, Россия
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды
Путин: в трагические и тяжелые периоды значение ценностей культуры возрастает