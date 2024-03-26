https://ria.ru/20240326/kultura-1935979458.html

Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды

Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды - РИА Новости, 26.03.2024

Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды

Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:36

2024-03-26T17:36

2024-03-26T17:45

культура

владимир путин

новости культуры

ситуация с возможной вырубкой сада павловской опытной станции

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин."Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей", - отметил Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры.Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, новости культуры, ситуация с возможной вырубкой сада павловской опытной станции, россия