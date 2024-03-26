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Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды - РИА Новости, 26.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:36 26.03.2024 (обновлено: 17:45 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kultura-1935979458.html
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды - РИА Новости, 26.03.2024
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды
Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:36
2024-03-26T17:45
культура
владимир путин
новости культуры
ситуация с возможной вырубкой сада павловской опытной станции
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин."Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей", - отметил Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры.Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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владимир путин, новости культуры, ситуация с возможной вырубкой сада павловской опытной станции, россия
Культура, Владимир Путин, Новости культуры, Ситуация с возможной вырубкой сада Павловской опытной станции, Россия
Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды

Путин: в трагические и тяжелые периоды значение ценностей культуры возрастает

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Значение культуры еще больше возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей", - отметил Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры.
Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
День работника культуры в России
25 марта, 02:03
 
КультураВладимир ПутинНовости культурыСитуация с возможной вырубкой сада Павловской опытной станцииРоссия
 
 
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