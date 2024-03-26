https://ria.ru/20240326/kuleba-1935811315.html

Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus

Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus - РИА Новости, 26.03.2024

Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:11

2024-03-26T09:11

2024-03-26T09:11

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина. В интервью европейскому изданию Politico Кулеба сообщил, что "устал" отвечать на вопрос о поставках ракет. "Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им", - заявил он. Кулеба добавил, что Берлин "сам поставил себя в такую ситуацию" и сам должен "найти из нее выход". Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240322/aktivy-1934988666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дмитрий кулеба, германия