Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus
Кулеба признался, что получает замечания от Берлина после комментариев о Taurus
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина.
В интервью европейскому изданию Politico Кулеба сообщил, что "устал" отвечать на вопрос о поставках ракет.
"Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им", - заявил он.
Кулеба добавил, что Берлин "сам поставил себя в такую ситуацию" и сам должен "найти из нее выход".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.