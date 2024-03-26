https://ria.ru/20240326/krokus-1935995284.html

Рабочие покинули концертный зал "Крокуса", в котором разбирали завалы

Рабочие покинули концертный зал "Крокуса", в котором разбирали завалы - РИА Новости, 26.03.2024

Рабочие покинули концертный зал "Крокуса", в котором разбирали завалы

Рабочие, разбирающие завалы после теракта в "Крокус сити холле", покинули здание концертного зала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:09

2024-03-26T18:09

2024-03-26T18:09

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Рабочие, разбирающие завалы после теракта в "Крокус сити холле", покинули здание концертного зала, передает корреспондент РИА Новости. От здания "Крокуса" также уехала спецтехника. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл