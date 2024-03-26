https://ria.ru/20240326/krokus-1935935762.html

Глава ФСБ рассказал о работе по выявлению всех участников бойни в "Крокусе"

Глава ФСБ рассказал о работе по выявлению всех участников бойни в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Глава ФСБ рассказал о работе по выявлению всех участников бойни в "Крокусе"

ФСБ с партнерскими спецслужбами дружественных государств занимается выявлением всех участников бойни в "Крокусе", заявил директор службы Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:21

2024-03-26T15:21

2024-03-26T18:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

александр бортников

владимир путин

павел зарубин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ФСБ с партнерскими спецслужбами дружественных государств занимается выявлением всех участников бойни в "Крокусе", заявил директор службы Александр Бортников. "Сейчас очень много делается, чтобы в процессе дальнейшей оперативно–розыскной деятельности выявить всех участников этой бойни, как здесь, на территории страны, так и, естественно, за рубежом, что и делается. И все наши оперативные подразделения этой работой активно занимаются, в том числе, с партнерскими спецслужбами дружественных государств", - сказал Бортников в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, александр бортников, владимир путин, павел зарубин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)