https://ria.ru/20240326/krokus-1935902807.html

Психологи МЧС оказывают помощь при опознании погибших в "Крокусе"

Психологи МЧС оказывают помощь при опознании погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Психологи МЧС оказывают помощь при опознании погибших в "Крокусе"

Психологи МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь в бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание тел погибших при теракте в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:57

2024-03-26T13:57

2024-03-26T13:57

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935740475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73fd7bc3fd1a7c75f5ecac7fa8c7821f.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Психологи МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь в бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание тел погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщал, что в столице начались процедуры опознания погибших в результате теракта в Красногорске, для этого может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель, родственников заранее приглашают в бюро судмедэкспертизы Москвы. "Более 60 специалистов МЧС оказывают помощь там, где поддержка нужна больше всего. В первую очередь - это бюро судебно-медицинской экспертизы, где происходит процедура идентификации тел погибших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что второй "фронт работы" - телефоны "горячей линии", которые не прекращают работу с первых часов трагедии. "За прошедшие дни помощь была оказана более чем в 3,3 тысячи случаях. Очно было проведено более 100 консультаций", - резюмировал представитель МЧС РФ. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)