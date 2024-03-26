Психологи МЧС оказывают помощь при опознании погибших в "Крокусе"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Психологи МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь в бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание тел погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщал, что в столице начались процедуры опознания погибших в результате теракта в Красногорске, для этого может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель, родственников заранее приглашают в бюро судмедэкспертизы Москвы. "Более 60 специалистов МЧС оказывают помощь там, где поддержка нужна больше всего. В первую очередь - это бюро судебно-медицинской экспертизы, где происходит процедура идентификации тел погибших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что второй "фронт работы" - телефоны "горячей линии", которые не прекращают работу с первых часов трагедии. "За прошедшие дни помощь была оказана более чем в 3,3 тысячи случаях. Очно было проведено более 100 консультаций", - резюмировал представитель МЧС РФ. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Психологи МЧС оказывают помощь при опознании погибших в "Крокусе"
Психологи МЧС оказывают помощь при опознании погибших в теракте в "Крокусе"
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба, и начался пожар
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Психологи МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь в бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание тел погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщал, что в столице начались процедуры опознания погибших в результате теракта в Красногорске, для этого может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель, родственников заранее приглашают в бюро судмедэкспертизы Москвы.
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"Более 60 специалистов МЧС оказывают помощь там, где поддержка нужна больше всего. В первую очередь - это бюро судебно-медицинской экспертизы, где происходит процедура идентификации тел погибших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что второй "фронт работы" - телефоны "горячей линии", которые не прекращают работу с первых часов трагедии.
"За прошедшие дни помощь была оказана более чем в 3,3 тысячи случаях. Очно было проведено более 100 консультаций", - резюмировал представитель МЧС РФ.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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