https://ria.ru/20240326/krokus-1935890692.html

Сотрудница МИД России погибла при теракте в "Крокус Сити Холле"

Сотрудница МИД России погибла при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 26.03.2024

Сотрудница МИД России погибла при теракте в "Крокус Сити Холле"

В результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибла сотрудница МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:30

2024-03-26T13:30

2024-03-26T14:51

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

происшествия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибла сотрудница МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Одна из погибших - сотрудница МИД", - сказали в ведомстве.В размещенном на сайте МИД РФ некрологе говорится, что "департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года трагически погибла специалист 1 разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна (2001-2024)". В документе указывается, что она родилась 18 мая 2001 года в Москве, после окончания в 2021 году Колледжа МИД России она пришла на службу в департамент."Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто её знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Она прилежно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы на будущее, но в одно мгновение все ее мечты были разрушены руками террористов", - рассказали в МИД. "Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Татьяне Алексеевне Репиной навсегда останется в наших сердцах", - заключили в министерстве.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, крокус сити холл, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)