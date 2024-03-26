Мурашко заявил о крайне тяжелом состоянии 22 пострадавших в "Крокусе"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Состояние 22 пострадавших при теракте в "Крокусе" врачи оценивают как тяжелое, 34 человека находятся в состоянии средней тяжести, еще 27 пациентов планируют выписать в ближайшие дни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Состояние 22 пациентов, в числе которых два ребенка, врачи оценивают как тяжелое. 34 пострадавших – в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья еще 27 пострадавших улучшилось, в ближайшие дни они планируются к выписке", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Состояние 22 пострадавших при теракте в "Крокусе" врачи оценивают как тяжелое, 34 человека находятся в состоянии средней тяжести, еще 27 пациентов планируют выписать в ближайшие дни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Состояние 22 пациентов, в числе которых два ребенка, врачи оценивают как тяжелое. 34 пострадавших – в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья еще 27 пострадавших улучшилось, в ближайшие дни они планируются к выписке", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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