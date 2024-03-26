https://ria.ru/20240326/krokus-1935817062.html

РАТС ШОС окажет содействие в расследовании теракта в "Крокусе"

РАТС ШОС окажет содействие в расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

РАТС ШОС окажет содействие в расследовании теракта в "Крокусе"

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать любое содействие в расследовании теракта в "Крокус... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:41

2024-03-26T09:41

2024-03-26T09:49

теракт в "крокус сити холле"

шос

безопасность

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАШКЕНТ, 26 мар – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать любое содействие в расследовании теракта в "Крокус сити холле" в Московской области, говорится в заявлении РАТС."Совет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества осуждает террористический акт, осуществленный 22 марта в Московской области Российской Федерации в здании "Крокус сити холл", повлекший значительные человеческие жертвы", - говорится в заявлении РАТС, опубликованном на сайте организации.В РАТС заявили о солидарности с компетентными органами РФ. "Выражаем готовность оказать любое содействие в расследовании этого преступления", - говорится в тексте заявления.В антитеррористической структуре выразили уверенность, что "организаторы, исполнители и пособники этого жестокого, не имеющего оправдания преступления будут найдены и привлечены к ответственности".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935810716.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, безопасность, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)