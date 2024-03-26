https://ria.ru/20240326/krasnoyarsk-1935814812.html

Частные дома Красноярска обследуют для замены котлов на экологичные

Частные дома Красноярска обследуют для замены котлов на экологичные - РИА Новости, 26.03.2024

Частные дома Красноярска обследуют для замены котлов на экологичные

Дома частного сектора Красноярска обследуют специалисты для бесплатной замены старых котлов отопления на новые экологичные, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:32

2024-03-26T09:32

2024-03-26T09:32

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Дома частного сектора Красноярска обследуют специалисты для бесплатной замены старых котлов отопления на новые экологичные, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас волонтеры проекта "Чистый воздух" отрабатывают заявки красноярцев в районах города. "Во время визита специалист описывает помещение котельной. Площадь должна быть не менее 4 квадратных метров, высота – от 2 метров. Для участия в программе "Чистый воздух" дом должен быть введен в эксплуатацию не позже 2017 года включительно. При оценке важна каждая деталь – место расположения, точки подключения воды, наличие окон и так далее", - говорится в сообщении. Отмечается, что о визите волонтеры предупреждают заранее. К этому моменту владельцу нужно обязательно приготовить документы всех собственников, кадастровый паспорт и выписку из ЕГРН. После проведения оценки помещения, полученные данные отправляются в проектный институт, где инженеры подбирают котел по техническим параметрам, готовят проект, который позже согласовывает собственник дома и подписывает договор. Отмечается, что обследование, проектирование и установка оборудования проводятся бесплатно, старый котел остается у собственника. "Переход на современные автоматические котлы позволяет жителям экономить до 30% на топливе за счет высокой эффективности системы. Новое оборудование дает до 80% меньше выбросов в атмосферу. При этом его просто обслуживать – загрузка топлива производится раз в 10-12 дней, а не каждый день", - сообщает пресс-служба. Для участия в программе необходимо оставить заявку на горячей линии по номеру телефона 8-800-700-4149, или на сайте новые-котлы.рф. Заявки принимаются до 1 мая. Установка котлов начнется после завершения отопительного сезона. Всего в 2024 году в Красноярске планируется установить 1115 автоматических твёрдотопливных котлов. -0-

https://ria.ru/20240326/plan-1935809565.html

https://ria.ru/20240314/tonnel-1932821967.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, красноярск