https://ria.ru/20240326/korruptsiya-1935873041.html

Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги

Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги - РИА Новости, 26.03.2024

Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги

Члены коррупционной группировки из чиновников Минэкономразвития и коммерсантов вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:33

2024-03-26T12:33

2024-03-26T12:36

происшествия

россия

ставропольский край

ирина волк

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Члены коррупционной группировки из чиновников Минэкономразвития и коммерсантов вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. О разоблачении группировки ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату и особо крупному хищению природного газа. Имена и должности задержанных не раскрываются. В частности, один из фигурантов (вероятно, чиновник) в сговоре с предпринимателями "в нарушение закона способствовал досрочному прекращению действия лицензии одного из предприятий города Минеральные воды", рассказал Волк. Это делалось для рейдерского захвата предприятия, которое занималось добычей минеральной воды из месторождения в Ставропольском крае. "Также злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей под угрозой насилия в отношении заместителя директора. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", - отметила Волк. Уголовные дела возбуждены по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.

https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html

https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ставропольский край, ирина волк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)