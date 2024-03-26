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Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги - РИА Новости, 26.03.2024
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12:33 26.03.2024 (обновлено: 12:36 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/korruptsiya-1935873041.html
Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги
Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги - РИА Новости, 26.03.2024
Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги
Члены коррупционной группировки из чиновников Минэкономразвития и коммерсантов вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:33
2024-03-26T12:36
происшествия
россия
ставропольский край
ирина волк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Члены коррупционной группировки из чиновников Минэкономразвития и коммерсантов вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. О разоблачении группировки ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату и особо крупному хищению природного газа. Имена и должности задержанных не раскрываются. В частности, один из фигурантов (вероятно, чиновник) в сговоре с предпринимателями "в нарушение закона способствовал досрочному прекращению действия лицензии одного из предприятий города Минеральные воды", рассказал Волк. Это делалось для рейдерского захвата предприятия, которое занималось добычей минеральной воды из месторождения в Ставропольском крае. "Также злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей под угрозой насилия в отношении заместителя директора. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", - отметила Волк. Уголовные дела возбуждены по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.
https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html
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происшествия, россия, ставропольский край, ирина волк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Ирина Волк, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта деньги

Коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта 70 миллионов рублей

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ в кабинете одного из предполагаемых участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края
Сотрудники ФСБ РФ в кабинете одного из предполагаемых участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ в кабинете одного из предполагаемых участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Члены коррупционной группировки из чиновников Минэкономразвития и коммерсантов вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
О разоблачении группировки ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату и особо крупному хищению природного газа. Имена и должности задержанных не раскрываются.
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В частности, один из фигурантов (вероятно, чиновник) в сговоре с предпринимателями "в нарушение закона способствовал досрочному прекращению действия лицензии одного из предприятий города Минеральные воды", рассказал Волк.
Это делалось для рейдерского захвата предприятия, которое занималось добычей минеральной воды из месторождения в Ставропольском крае.
"Также злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей под угрозой насилия в отношении заместителя директора. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", - отметила Волк.
Уголовные дела возбуждены по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайИрина ВолкМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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