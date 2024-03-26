https://ria.ru/20240326/kirienko-1936043990.html

Сергей Кириенко выступил перед инструкторами центра "Воин" в Тюмени

Сергей Кириенко выступил перед инструкторами центра "Воин" в Тюмени - РИА Новости, 26.03.2024

Сергей Кириенко выступил перед инструкторами центра "Воин" в Тюмени

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на запуске образовательного интенсива для инструкторов центра "Воин" в Тюмени... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:24

2024-03-26T21:24

2024-03-26T21:26

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ТЮМЕНЬ, 26 мар – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на запуске образовательного интенсива для инструкторов центра "Воин" в Тюмени подчеркнул, что филиалы этой организации будут созданы во всех регионах России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Около 200 инструкторов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" из Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областей, Камчатского края, Якутии, Чувашии, Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в Тюмени проходят профессиональную подготовку по программе, в основе которой воспитательная работа с подростками и молодыми людьми. "Патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны – что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать центр "Воин". По решению президента филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России", – цитирует слова Сергея Кириенко информцентр. Помимо него во встрече участвовал министр просвещения России Сергей Кравцов. После выступлений они осмотрели выставку, посвященную специальной военной операции. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал им о региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Замгубернатора Павел Белявский ознакомил с общественными проектами и проектами по работе с молодежью. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. В десяти вышеперечисленных регионах отделения начнут работу в ближайшее время. Обучение курсантов центра "Воин" проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.

https://ria.ru/20240326/tsentr-1935985497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, тюмень, тюменская область, александр моор, сергей кравцов, сергей кириенко