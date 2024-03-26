https://ria.ru/20240326/kiev-1935808284.html

В Киеве дерзко ответили ЕС из-за его антиукраинского хода

В Киеве дерзко ответили ЕС из-за его антиукраинского хода - РИА Новости, 26.03.2024

В Киеве дерзко ответили ЕС из-за его антиукраинского хода

Ограничение на импорт продовольствия с Украины в страны Евросоюза поспособствует продлению конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова министра... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:44

2024-03-26T08:44

2024-03-26T10:00

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венгрия

урсула фон дер ляйен

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еврокомиссия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ограничение на импорт продовольствия с Украины в страны Евросоюза поспособствует продлению конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского."В интервью изданию чиновник заявил, что дополнительные ограничения, вызывающие ожесточенные споры внутри самого ЕС и направленные на успокоение разгневанных европейских фермеров, ударят по источникам дохода Киева и увеличат вероятность того, что боевые действия затянутся", — говорится в материале.Политик также утверждает, что не Украина виновата в снижении цен на зерно в Европе, а обильные урожаи в США и Южной Америке."Восемьдесят процентов проблем, которые обычно связывают с украинским экспортом, не существуют. Их выдумывают", — пожаловался Сольский.В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240325/oshibka-1935696447.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html

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украина, киев, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, политика