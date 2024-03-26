В Киеве дерзко ответили ЕС из-за его антиукраинского хода
FT: на Украине полагают, что ограничения ЕС на зерно из Украины продлят конфликт
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ограничение на импорт продовольствия с Украины в страны Евросоюза поспособствует продлению конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.
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"В интервью изданию чиновник заявил, что дополнительные ограничения, вызывающие ожесточенные споры внутри самого ЕС и направленные на успокоение разгневанных европейских фермеров, ударят по источникам дохода Киева и увеличат вероятность того, что боевые действия затянутся", — говорится в материале.
Политик также утверждает, что не Украина виновата в снижении цен на зерно в Европе, а обильные урожаи в США и Южной Америке.
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"Восемьдесят процентов проблем, которые обычно связывают с украинским экспортом, не существуют. Их выдумывают", — пожаловался Сольский.
В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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