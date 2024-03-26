https://ria.ru/20240326/khlopok-1935809868.html

В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска

В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска - РИА Новости, 26.03.2024

В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска

Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:04

2024-03-26T09:04

2024-03-26T09:04

происшествия

челябинск

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Сегодня с 7.00 до 10.00 мск на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться", – сказали в ведомстве. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, утром во вторник в Челябинске прозвучали звуки, похожие на взрывы. О них сообщали жители Ленинского района и центра города.

https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935498839.html

челябинск

ленинский район

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происшествия, челябинск, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх