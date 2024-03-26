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В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска - РИА Новости, 26.03.2024
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09:04 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/khlopok-1935809868.html
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска - РИА Новости, 26.03.2024
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска
Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:04
2024-03-26T09:04
происшествия
челябинск
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жкх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Сегодня с 7.00 до 10.00 мск на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться", – сказали в ведомстве. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, утром во вторник в Челябинске прозвучали звуки, похожие на взрывы. О них сообщали жители Ленинского района и центра города.
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челябинск
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происшествия, челябинск, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Происшествия, Челябинск, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска

МЧС: причиной взрывов в Челябинске стала утилизация отходов на предприятии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«
"Сегодня с 7.00 до 10.00 мск на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться", – сказали в ведомстве.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, утром во вторник в Челябинске прозвучали звуки, похожие на взрывы. О них сообщали жители Ленинского района и центра города.
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ПроисшествияЧелябинскЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖКХ
 
 
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