https://ria.ru/20240326/khlopok-1935809868.html
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска - РИА Новости, 26.03.2024
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска
Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:04
2024-03-26T09:04
2024-03-26T09:04
происшествия
челябинск
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Плановая утилизация отходов на местном предприятии – причина хлопков в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Сегодня с 7.00 до 10.00 мск на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться", – сказали в ведомстве. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, утром во вторник в Челябинске прозвучали звуки, похожие на взрывы. О них сообщали жители Ленинского района и центра города.
https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935498839.html
челябинск
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Происшествия, Челябинск, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
В МЧС назвали причину взрывов, настороживших жителей Челябинска
МЧС: причиной взрывов в Челябинске стала утилизация отходов на предприятии