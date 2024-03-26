Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 26.03.2024 (обновлено: 10:32 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/khlebozavod-1935798750.html
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг" - РИА Новости, 26.03.2024
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"
Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:57
2024-03-26T10:32
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826695_0:1:1265:713_1920x0_80_0_0_c73ee55898a17615b531cf3cc235c88e.jpg
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн хлеба, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие и специалисты материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения "Южной" группировки войск ежедневно поставляют порядка двух тонн свежевыпеченного хлеба в подразделения выполняющие боевые задачи специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что полевой механизированный хлебозавод работает бесперебойно. Производственные возможности комплекса позволяют ежедневно обеспечивать свежим хлебом военнослужащих, в том числе находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения. "За одну закладку в духовые шкафы готовится 110 буханок хлеба. За сутки производится порядка двух тонн хлеба, который доставляется на позиции подразделений вдоль всей линии фронта в зоне ответственности группировки. Каждый военнослужащий, участвующий в процессе изготовления хлеба, прошел курсы специальной подготовки в военном училище МТО", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231222/khlebozavody-1917374207.html
https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826695_157:0:1109:714_1920x0_80_0_0_83fa1d59c8906ee60c6539eca37a5b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"

Минобороны: новый хлебозавод группировки "Юг" выпускает в сутки две тонн хлеба

© РИА НовостиНовейший полевой хлебозавод, развернутый тыловиками группировки войск "Юг" в зоне СВО
Новейший полевой хлебозавод, развернутый тыловиками группировки войск Юг в зоне СВО
© РИА Новости
Новейший полевой хлебозавод, развернутый тыловиками группировки войск "Юг" в зоне СВО
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн хлеба, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Военнослужащие и специалисты материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения "Южной" группировки войск ежедневно поставляют порядка двух тонн свежевыпеченного хлеба в подразделения выполняющие боевые задачи специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Раздача еды в столовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы
22 декабря 2023, 04:25
Там добавили, что полевой механизированный хлебозавод работает бесперебойно. Производственные возможности комплекса позволяют ежедневно обеспечивать свежим хлебом военнослужащих, в том числе находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.
"За одну закладку в духовые шкафы готовится 110 буханок хлеба. За сутки производится порядка двух тонн хлеба, который доставляется на позиции подразделений вдоль всей линии фронта в зоне ответственности группировки. Каждый военнослужащий, участвующий в процессе изготовления хлеба, прошел курсы специальной подготовки в военном училище МТО", - сообщили в оборонном ведомстве.
Гуманитарная помощь от тамбовских школьников для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Тамбовские школьники передали продукты и медикаменты в зону СВО
28 февраля, 17:18
 
РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала