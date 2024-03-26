https://ria.ru/20240326/khlebozavod-1935798750.html
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг" - РИА Новости, 26.03.2024
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"
Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:57
2024-03-26T05:57
2024-03-26T10:32
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826695_0:1:1265:713_1920x0_80_0_0_c73ee55898a17615b531cf3cc235c88e.jpg
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн хлеба, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие и специалисты материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения "Южной" группировки войск ежедневно поставляют порядка двух тонн свежевыпеченного хлеба в подразделения выполняющие боевые задачи специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что полевой механизированный хлебозавод работает бесперебойно. Производственные возможности комплекса позволяют ежедневно обеспечивать свежим хлебом военнослужащих, в том числе находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения. "За одну закладку в духовые шкафы готовится 110 буханок хлеба. За сутки производится порядка двух тонн хлеба, который доставляется на позиции подразделений вдоль всей линии фронта в зоне ответственности группировки. Каждый военнослужащий, участвующий в процессе изготовления хлеба, прошел курсы специальной подготовки в военном училище МТО", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231222/khlebozavody-1917374207.html
https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826695_157:0:1109:714_1920x0_80_0_0_83fa1d59c8906ee60c6539eca37a5b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"
Минобороны: новый хлебозавод группировки "Юг" выпускает в сутки две тонн хлеба
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн хлеба, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Военнослужащие и специалисты материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения "Южной" группировки войск ежедневно поставляют порядка двух тонн свежевыпеченного хлеба в подразделения выполняющие боевые задачи специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что полевой механизированный хлебозавод работает бесперебойно. Производственные возможности комплекса позволяют ежедневно обеспечивать свежим хлебом военнослужащих, в том числе находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.
"За одну закладку в духовые шкафы готовится 110 буханок хлеба. За сутки производится порядка двух тонн хлеба, который доставляется на позиции подразделений вдоль всей линии фронта в зоне ответственности группировки. Каждый военнослужащий, участвующий в процессе изготовления хлеба, прошел курсы специальной подготовки в военном училище МТО", - сообщили в оборонном ведомстве.