https://ria.ru/20240326/khlebozavod-1935798750.html

Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"

Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг" - РИА Новости, 26.03.2024

Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"

Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:57

2024-03-26T05:57

2024-03-26T10:32

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Юг" развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции, за сутки он выпекает порядка двух тонн хлеба, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие и специалисты материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения "Южной" группировки войск ежедневно поставляют порядка двух тонн свежевыпеченного хлеба в подразделения выполняющие боевые задачи специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что полевой механизированный хлебозавод работает бесперебойно. Производственные возможности комплекса позволяют ежедневно обеспечивать свежим хлебом военнослужащих, в том числе находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения. "За одну закладку в духовые шкафы готовится 110 буханок хлеба. За сутки производится порядка двух тонн хлеба, который доставляется на позиции подразделений вдоль всей линии фронта в зоне ответственности группировки. Каждый военнослужащий, участвующий в процессе изготовления хлеба, прошел курсы специальной подготовки в военном училище МТО", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20231222/khlebozavody-1917374207.html

https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html

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