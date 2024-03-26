https://ria.ru/20240326/khersonskaya_oblast-1935803242.html

Херсонская область станет частью новой железнодорожной логистики России

Херсонская область станет частью новой железнодорожной логистики России - РИА Новости, 26.03.2024

Херсонская область станет частью новой железнодорожной логистики России

Херсонская область в перспективе станет частью новой железнодорожной логистики России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:31

2024-03-26T07:31

2024-03-26T07:31

владимир сальдо

херсонская область

россия

севастополь

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Херсонская область в перспективе станет частью новой железнодорожной логистики России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь. "В пределах Херсонской области этот путь будет проходить с Мелитополя на Новоалексеевку и дальше в Крым и Севастополь. Этот участок дороги уже существует. Таким образом, речь идёт не просто о возобновлении железнодорожного сообщения между Херсонщиной и Крымом, а о включении нашего региона в новую железнодорожную логистику", - сказал Сальдо агентству. По его словам, этот путь будет более удобным и коротким, чем дорога через Крымский мост. "Херсонская область получит прямую железнодорожную связь как с Крымом, так и с материковой Россией", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240221/krynki-1928632357.html

https://ria.ru/20240322/krym-1934887438.html

https://ria.ru/20240314/vybory-1933067603.html

херсонская область

россия

севастополь

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владимир сальдо, херсонская область , россия, севастополь, владимир путин