Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:50 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/khekhshtadt-an-der-aysh-1935798568.html
В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"
В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"
Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и, в частности, Красногорску в связи с терактом,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:50
2024-03-26T05:50
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
красногорск
украина
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935632580_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_593029ff6b85a7a7a3e54a5305908dcf.jpg
БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и, в частности, Красногорску в связи с терактом, сообщил РИА Новости немецкий журналист, житель Хёхштадта с опытом деятельности в России Клаус Штриенц. Как сообщалось в немецкой прессе, Штриенц много раз бывал в Красногорске в рамках студенческих обменов или с делегациями. И в настоящий момент, по его словам, он все еще поддерживает частные контакты с некоторыми знакомыми из российского города-побратима. "Ассоциация "Круг друзей Хёхштадта-Красногорска" готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска", - сообщил Штриенц РИА Новости по просьбе второго мэра города Хёхштадт-ан-дер-Айш Гюнтера Шульца. Отношения между Хёхштадтом и Красногорском начались в 1996 году с началом школьного партнерства между гимназиями двух городов. После начала российской спецоперации официальные отношения между городами-побратимами были заморожены. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935760932.html
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
россия
красногорск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935632580_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_11b51f1b2058493fa2b0d7312bdc8926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, красногорск, украина, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Красногорск, Украина, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"

Город Хехштадт-ан-дер-Айш в ФРГ готовит письмо Подмосковью в связи с терактом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦветы на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и, в частности, Красногорску в связи с терактом, сообщил РИА Новости немецкий журналист, житель Хёхштадта с опытом деятельности в России Клаус Штриенц.
Как сообщалось в немецкой прессе, Штриенц много раз бывал в Красногорске в рамках студенческих обменов или с делегациями. И в настоящий момент, по его словам, он все еще поддерживает частные контакты с некоторыми знакомыми из российского города-побратима.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин рассказал, на что рассчитывали те, кто устроил теракт в "Крокусе"
Вчера, 21:08
"Ассоциация "Круг друзей Хёхштадта-Красногорска" готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска", - сообщил Штриенц РИА Новости по просьбе второго мэра города Хёхштадт-ан-дер-Айш Гюнтера Шульца.
Отношения между Хёхштадтом и Красногорском начались в 1996 году с началом школьного партнерства между гимназиями двух городов. После начала российской спецоперации официальные отношения между городами-побратимами были заморожены.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Журавли в память о погибших в Крокусе на экране здания медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
Вчера, 00:06
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияКрасногорскУкраинаМаргарита СимоньянКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала