https://ria.ru/20240326/khekhshtadt-an-der-aysh-1935798568.html

В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"

В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

В ФРГ город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"

Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и, в частности, Красногорску в связи с терактом,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:50

2024-03-26T05:50

2024-03-26T05:50

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

красногорск

украина

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и, в частности, Красногорску в связи с терактом, сообщил РИА Новости немецкий журналист, житель Хёхштадта с опытом деятельности в России Клаус Штриенц. Как сообщалось в немецкой прессе, Штриенц много раз бывал в Красногорске в рамках студенческих обменов или с делегациями. И в настоящий момент, по его словам, он все еще поддерживает частные контакты с некоторыми знакомыми из российского города-побратима. "Ассоциация "Круг друзей Хёхштадта-Красногорска" готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска", - сообщил Штриенц РИА Новости по просьбе второго мэра города Хёхштадт-ан-дер-Айш Гюнтера Шульца. Отношения между Хёхштадтом и Красногорском начались в 1996 году с началом школьного партнерства между гимназиями двух городов. После начала российской спецоперации официальные отношения между городами-побратимами были заморожены. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935760932.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

россия

красногорск

украина

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владимир путин, россия, красногорск, украина, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)