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"Укрэнерго" надеется восстановить электроснабжение Харькова за две недели - РИА Новости, 26.03.2024
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21:22 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kharkov-1936043848.html
"Укрэнерго" надеется восстановить электроснабжение Харькова за две недели
"Укрэнерго" надеется восстановить электроснабжение Харькова за две недели - РИА Новости, 26.03.2024
"Укрэнерго" надеется восстановить электроснабжение Харькова за две недели
Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:22
2024-03-26T21:22
в мире
харьков
украина
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
укрэнерго
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней. "Мы говорим ориентировочно о периоде 7-10 дней, возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объеме нормальное электроснабжение города (Харьков - ред.). Это при условии, если не будет новых масштабных разрушений", - сказал Кудрицкий на брифинге, видео которого размещено в YouTube-канале "Укрэнерго". Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20240326/udar-1935922565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго
В мире, Харьков, Украина, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Укрэнерго
"Укрэнерго" надеется восстановить электроснабжение Харькова за две недели

"Укрэнерго": на восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.
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"Мы говорим ориентировочно о периоде 7-10 дней, возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объеме нормальное электроснабжение города (Харьков - ред.). Это при условии, если не будет новых масштабных разрушений", - сказал Кудрицкий на брифинге, видео которого размещено в YouTube-канале "Укрэнерго".
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
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В миреХарьковУкраинаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Укрэнерго
 
 
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