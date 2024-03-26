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Путин поручил строго наказывать за казнокрадство - РИА Новости, 26.03.2024
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14:38 26.03.2024 (обновлено: 15:10 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kaznokradstvo-1935920311.html
Путин поручил строго наказывать за казнокрадство
Путин поручил строго наказывать за казнокрадство - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил строго наказывать за казнокрадство
Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры попросил прокуроров строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством, и подчеркнул,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:38
2024-03-26T15:10
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры попросил прокуроров строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством, и подчеркнул, что деньги, которые выделяются на развитие страны, не должны уйти в чей-то карман - за этим надо строго следить."Конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством. У нас только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 триллионов рублей. Это огромные деньги, по всем направлениям - и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере - образование, здравоохранение, наука и так далее. Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили и никому эти деньги не прилипали. Чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, экономика
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Путин поручил строго наказывать за казнокрадство

Путин призвал Генпрокуратуру строго наказывать занимающихся казнокрадством

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры попросил прокуроров строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством, и подчеркнул, что деньги, которые выделяются на развитие страны, не должны уйти в чей-то карман - за этим надо строго следить.
"Конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством. У нас только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 триллионов рублей. Это огромные деньги, по всем направлениям - и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере - образование, здравоохранение, наука и так далее. Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили и никому эти деньги не прилипали. Чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния", - сказал Путин.
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