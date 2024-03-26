https://ria.ru/20240326/kaznokradstvo-1935920311.html

Путин поручил строго наказывать за казнокрадство

Путин поручил строго наказывать за казнокрадство - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил строго наказывать за казнокрадство

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры попросил прокуроров строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством, и подчеркнул,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:38

2024-03-26T14:38

2024-03-26T15:10

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры попросил прокуроров строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством, и подчеркнул, что деньги, которые выделяются на развитие страны, не должны уйти в чей-то карман - за этим надо строго следить."Конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством. У нас только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 триллионов рублей. Это огромные деньги, по всем направлениям - и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере - образование, здравоохранение, наука и так далее. Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили и никому эти деньги не прилипали. Чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240326/fsb-1935818072.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, экономика