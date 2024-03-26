https://ria.ru/20240326/kazn-1935847286.html

Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни

Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024

Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни

Партия "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни, заявил... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:30

2024-03-26T11:30

2024-03-26T12:57

теракт в "крокус сити холле"

сергей миронов

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов."Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета", - сказал Миронов.

https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей миронов, политика