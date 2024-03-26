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Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:30 26.03.2024 (обновлено: 12:57 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kazn-1935847286.html
Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни
Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024
Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни
Партия "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:30
2024-03-26T12:57
теракт в "крокус сити холле"
сергей миронов
политика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов."Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета", - сказал Миронов.
https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html
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сергей миронов, политика
Теракт в "Крокус Сити Холле", Сергей Миронов, Политика
Эсеры будут настаивать на референдуме о возвращении смертной казни

Миронов призвал провести в единый день голосования референдум о смертной казни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.
"Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета", - сказал Миронов.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Сергей МироновПолитика
 
 
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