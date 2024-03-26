https://ria.ru/20240326/kavkaz-1935783691.html

Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ

Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ - РИА Новости, 26.03.2024

Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ

Кавказский регион приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил, Москва убеждена, что их участие должно быть сильно ограничено, так как оно не... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:12

2024-03-26T00:12

2024-03-26T00:12

россия

армения

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кавказский регион приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил, Москва убеждена, что их участие должно быть сильно ограничено, так как оно не способно принести туда стабильность и процветание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты", говоря о непростом периоде в отношениях РФ с Арменией.

https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html

россия

армения

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Алексей Калабанов

россия, армения, дмитрий песков, в мире