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Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ - РИА Новости, 26.03.2024
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00:12 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kavkaz-1935783691.html
Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ
Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ - РИА Новости, 26.03.2024
Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ
Кавказский регион приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил, Москва убеждена, что их участие должно быть сильно ограничено, так как оно не... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:12
2024-03-26T00:12
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армения
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кавказский регион приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил, Москва убеждена, что их участие должно быть сильно ограничено, так как оно не способно принести туда стабильность и процветание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты", говоря о непростом периоде в отношениях РФ с Арменией.
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россия, армения, дмитрий песков, в мире
Россия, Армения, Дмитрий Песков, В мире
Песков: внерегиональные силы не способны принести стабильность на Кавказ

Песков: сторонние силы не могут дать стабильность Кавказу, их надо ограничить

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кавказский регион приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил, Москва убеждена, что их участие должно быть сильно ограничено, так как оно не способно принести туда стабильность и процветание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты", говоря о непростом периоде в отношениях РФ с Арменией.
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