https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html

Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки

Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки - РИА Новости, 26.03.2024

Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки

Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:14

2024-03-26T16:14

2024-03-26T16:41

специальная военная операция на украине

происшествия

каховка

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона. Он выразил соболезнования близким и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку, в том числе морально-психологическую и материальную.Накануне украинские войска нанесли удар по Каховке, город остался без газа, появились проблемы с энергоснабжением.Сальдо констатировал, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, дроны.

https://ria.ru/20240321/obstrel-1934742407.html

каховка

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины