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Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 26.03.2024 (обновлено: 16:41 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки - РИА Новости, 26.03.2024
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки
Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:14
2024-03-26T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона. Он выразил соболезнования близким и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку, в том числе морально-психологическую и материальную.Накануне украинские войска нанесли удар по Каховке, город остался без газа, появились проблемы с энергоснабжением.Сальдо констатировал, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, дроны.
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каховка
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происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки

Сальдо: шестилетняя девочка из Каховки умерла в реанимации после обстрела ВСУ

© Владимир Сальдо/TelegramЖилой дом в Каховке, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024 года
Жилой дом в Каховке, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024 года
© Владимир Сальдо/Telegram
Жилой дом в Каховке, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024 года
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона.
Он выразил соболезнования близким и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку, в том числе морально-психологическую и материальную.
Накануне украинские войска нанесли удар по Каховке, город остался без газа, появились проблемы с энергоснабжением.
Сальдо констатировал, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, дроны.
В Каховке под артобстрел попал рейсовый автобус - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области
21 марта, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховкаХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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