https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки - РИА Новости, 26.03.2024
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки
Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:14
2024-03-26T16:14
2024-03-26T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона. Он выразил соболезнования близким и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку, в том числе морально-психологическую и материальную.Накануне украинские войска нанесли удар по Каховке, город остался без газа, появились проблемы с энергоснабжением.Сальдо констатировал, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, дроны.
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934742407.html
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РИА Новости
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происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Умерла девочка, раненная при украинском обстреле Каховки
Сальдо: шестилетняя девочка из Каховки умерла в реанимации после обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости.
Шестилетняя девочка из Каховки, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ, умерла в реанимации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале
.
"К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона.
Он выразил соболезнования близким и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку, в том числе морально-психологическую и материальную.
Накануне украинские войска нанесли удар по Каховке, город остался без газа, появились проблемы с энергоснабжением.
Сальдо констатировал, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, дроны.