https://ria.ru/20240326/interpol-1935910767.html

Лавров отреагировал на готовность Интерпола помочь со следствием по теракту

Лавров отреагировал на готовность Интерпола помочь со следствием по теракту - РИА Новости, 26.03.2024

Лавров отреагировал на готовность Интерпола помочь со следствием по теракту

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неожиданной готовность Интерпола помочь со следствием по теракту в "Крокус сити холле", министр добавил, что не припомнит... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

европа

сергей лавров

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неожиданной готовность Интерпола помочь со следствием по теракту в "Крокус сити холле", министр добавил, что не припомнит подобных инициатив, в том числе после подрыва "Северных потоков". "Через сутки, по-моему, после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о том, что, конечно, это не Украина и, конечно, это Исламское Государство*, в это же время вдруг неожиданно руководство Интерпола заявило, что они готовы оказать содействие расследованию", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве. Министр добавил, что не припомнит "от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания, самый очевидный пример - это "Северные потоки". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240326/lavrov-1935907750.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935810716.html

россия

украина

европа

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россия, украина, европа, сергей лавров, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северный поток, северный поток — 2