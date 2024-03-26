Лавров отреагировал на готовность Интерпола помочь со следствием по теракту
Лавров назвал неожиданной готовность Интерпола помочь со следствием по теракту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неожиданной готовность Интерпола помочь со следствием по теракту в "Крокус сити холле", министр добавил, что не припомнит подобных инициатив, в том числе после подрыва "Северных потоков".
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"Через сутки, по-моему, после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о том, что, конечно, это не Украина и, конечно, это Исламское Государство*, в это же время вдруг неожиданно руководство Интерпола заявило, что они готовы оказать содействие расследованию", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Министр добавил, что не припомнит "от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания, самый очевидный пример - это "Северные потоки".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация.