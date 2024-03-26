https://ria.ru/20240326/gumpomosch-1935804011.html
Белгородская область начала получать гумпомощь из других регионов
Белгородская область начала получать гумпомощь из других регионов - РИА Новости, 26.03.2024
Белгородская область начала получать гумпомощь из других регионов
Белгородская область начала получать гуманитарную помощь из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края и Тулы, первую помощь передадут... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:43
2024-03-26T07:43
2024-03-26T07:43
общество
россия
белгородская область
ханты-мансийский автономный округ
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Белгородская область начала получать гуманитарную помощь из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края и Тулы, первую помощь передадут жителям Грайворонского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Начали получать гуманитарную помощь из других регионов: из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края, Тулы. Помощь, которую впервые получили, будет распределена жителям Грайворонского округа", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что на выдачу силами региона уже сформировано 10 тысяч продовольственных наборов. Продукты питания, которые поступают из других субъектов РФ, по его словам, распределят по пунктам временного размещения и муниципалитетам, где проживают грайворонцы. Гладков поблагодарил регионы за внимание и переживания. "Помощь, которая оказывается благодаря поддержке правительства РФ, решению президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы получили около 2 миллиардов рублей. Первый транш уже выдан, сейчас занимаемся выдачей второго транша пострадавшим от атак со стороны вооруженных сил Украины, нашим сельхозпроизводителям. И эта помощь, безусловно, и дальше будет продолжаться оказываться", - добавил Гладков. Ранее губернатор Белгородской области заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, часть из них уже вывезена. Также власти принимали заявки от семей, желающих покинуть обстреливаемые территории, в частности, Грайворонский округ.
https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html
https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html
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общество, россия, белгородская область, ханты-мансийский автономный округ, вячеслав гладков
Общество, Россия, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Вячеслав Гладков
Белгородская область начала получать гумпомощь из других регионов
Гладков: ряд регионов России начал отправлять Белгородской области гумпомощь