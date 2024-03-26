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Греческие активисты не пропустили эшелон с американскими танками

Греческие активисты не пропустили эшелон с американскими танками - РИА Новости, 26.03.2024

Греческие активисты не пропустили эшелон с американскими танками

Пока власти Греции определяются со своим отношением к Украине, местные коммунисты помешали США перебросить в Болгарию партию танков M1A2 Abrams. Активисты... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

в мире

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евросоюз

нато

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Пока власти Греции определяются со своим отношением к Украине, местные коммунисты помешали США перебросить в Болгарию партию танков M1A2 Abrams. Активисты призвали американцев оставить Афины в покое. О том, что происходит в Элладе – в материале РИА Новости."Убийцы, езжайте домой"Протестующие перекрыли железную дорогу из порта Александруполиса в Болгарию. И потребовали, чтобы "убийцы из США и НАТО" возвращались к себе домой.Несмотря на то, что люди были безоружными, военные были вынуждены повернуть назад. "Александруполис – порт народов, а не оплот империалистов", - заявили в Коммунистической партии Греции (КПГ).Их акция попала на видео. Один из коммунистов забрался на бронетехнику и написал на ней баллончиком "Убийцы, езжайте домой". Другие активисты держали в руках транспаранты с лозунгами "Никакой военной миссии за рубежом", "Прекратите участие страны в войнах США, НАТО и ЕС", "Убийцы народов - это американцы", "НАТО и американцы - вон!".Член комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас осудил превращение Александруполиса в огромную базу НАТО. По его словам, "палачи" перевозят поездами и сотнями тягачей опасные военные грузы к границе с Болгарией".В соответствии с подписанным 14 октября 2021-го договором, США стали распоряжаться несколькими новыми военными базами в Элладе, в том числе Александруполис. Пентагон Вашингтон отмечает стратегическую важность этого места – именно этот хаб стал крупнейшим для транзита военной техники в Восточную Европу и на Украину. По сообщениям СМИ, только в июле 2022-го туда отправили 2 500 машин и других видов вооружений. А в конце того же года по железной дороге в Болгарию прошли 19 железнодорожных составов.На двух стульяхТем временем, Афины проводят довольно противоречивую политику в отношении Украины."В этот мрачный для Европы час, когда война вернулась на наш континент, мы показали нашу решимость и непоколебимую поддержку, продемонстрировав беспрецедентную — смею сказать, удивившую некоторых из наших врагов — демонстрацию единства", — заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.Тем не менее, греческий кабмин не хочет передавать Киеву системы ПВО С-300, "Оса АКМ" и "Тор-М1". Разговоры об этом идут уже несколько дней – на фоне настойчивых призывов США продать или передать Украине это оружие. В обмен Штаты обещают дать свою технику.Аналогичная история была в 2023-м: греческое минобороны отказалось экспортировать системы С-300. Решение ведомство объяснило "необходимостью укрепления обороны на Крите перед лицом угроз со стороны Турции".Простые греки тоже не полны энтузиазма. В начале прошлого года, по данным Eurobarometer, среди всех стран ЕС Греция была первой по числу граждан, выступающих против поставок: 59 процентов.

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в мире, украина, сша, кириакос мицотакис, греция, энтони блинкен, евросоюз, нато, зрк с-300, болгария, министерство обороны сша