https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html
Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте
Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте - РИА Новости, 26.03.2024
Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте
Горняк, спасенный из-под завалов на шахте "Кальинская" в Свердловской области, находится в состоянии средней тяжести, он в сознании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:24
2024-03-26T15:24
2024-03-26T15:25
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
чп на руднике "пионер" в амурской области
североуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Горняк, спасенный из-под завалов на шахте "Кальинская" в Свердловской области, находится в состоянии средней тяжести, он в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснотурьинской горбольницы. В ночь на понедельник в результате горного удара на шахте "Кальинская" обрушились породы, за которыми находились два горнорабочих очистного забоя. В МВД отмечали, что оказавшиеся под завалами мужчины – 27-летний и 32-летний местные жители, они подавали признаки жизни, стуча по трубам. Одного сотрудника удалось спасти, второй погиб. СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. "В Краснотурьинской городской больнице находится один пострадавший в шахте Североуральска. У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести. Пациент находится в сознании, обходится без ИВЛ, получает все необходимое лечение", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html
свердловская область
североуральск
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области, североуральск
Происшествия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Североуральск
Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте
Горняк, спасенный на уральской шахте, находится в состоянии средней тяжести