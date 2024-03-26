https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html

Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте

Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте - РИА Новости, 26.03.2024

Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте

Горняк, спасенный из-под завалов на шахте "Кальинская" в Свердловской области, находится в состоянии средней тяжести, он в сознании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:24

2024-03-26T15:24

2024-03-26T15:25

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

чп на руднике "пионер" в амурской области

североуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Горняк, спасенный из-под завалов на шахте "Кальинская" в Свердловской области, находится в состоянии средней тяжести, он в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснотурьинской горбольницы. В ночь на понедельник в результате горного удара на шахте "Кальинская" обрушились породы, за которыми находились два горнорабочих очистного забоя. В МВД отмечали, что оказавшиеся под завалами мужчины – 27-летний и 32-летний местные жители, они подавали признаки жизни, стуча по трубам. Одного сотрудника удалось спасти, второй погиб. СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. "В Краснотурьинской городской больнице находится один пострадавший в шахте Североуральска. У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести. Пациент находится в сознании, обходится без ИВЛ, получает все необходимое лечение", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html

свердловская область

североуральск

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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области, североуральск