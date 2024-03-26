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Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 26.03.2024
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Ростовская область
 
11:08 26.03.2024 (обновлено: 11:09 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/golosovanie-1935838433.html
Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства
Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 26.03.2024
Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства
Более 150 тысяч человек за первые десять дней проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:08
2024-03-26T11:09
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Более 150 тысяч человек за первые десять дней проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона. "За первые десять дней всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ, более 150 тысяч дончан уже сделали свой выбор", - говорится в сообщении. Посмотреть все объекты, которые участвуют в голосовании, и сделать свой выбор можно на сайте 61.gorodsreda.ru. "В настоящее время наибольшее количество голосов набрал сквер по ул. Большой Садовой (у консерватории) в городе Ростове-на-Дону. Его выбрали 9 тысяч человек. На втором месте – "Общественная территория по ул. Зорге", также расположенная в донской столице, - 7 тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров сквер им. М.А.Шолохова в Ростове, ему отдали предпочтение 6,5 тысячи человек", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Выбрать понравившейся объект можно до 30 апреля. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет. Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.
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ростовская область, ростов-на-дону
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону

Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Более 150 тысяч человек за первые десять дней проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"За первые десять дней всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ, более 150 тысяч дончан уже сделали свой выбор", - говорится в сообщении.
Посмотреть все объекты, которые участвуют в голосовании, и сделать свой выбор можно на сайте 61.gorodsreda.ru.
"В настоящее время наибольшее количество голосов набрал сквер по ул. Большой Садовой (у консерватории) в городе Ростове-на-Дону. Его выбрали 9 тысяч человек. На втором месте – "Общественная территория по ул. Зорге", также расположенная в донской столице, - 7 тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров сквер им. М.А.Шолохова в Ростове, ему отдали предпочтение 6,5 тысячи человек", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Выбрать понравившейся объект можно до 30 апреля. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет. Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.
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