Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Более 150 тысяч человек за первые десять дней проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"За первые десять дней всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ, более 150 тысяч дончан уже сделали свой выбор", - говорится в сообщении.
Посмотреть все объекты, которые участвуют в голосовании, и сделать свой выбор можно на сайте 61.gorodsreda.ru.
"В настоящее время наибольшее количество голосов набрал сквер по ул. Большой Садовой (у консерватории) в городе Ростове-на-Дону. Его выбрали 9 тысяч человек. На втором месте – "Общественная территория по ул. Зорге", также расположенная в донской столице, - 7 тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров сквер им. М.А.Шолохова в Ростове, ему отдали предпочтение 6,5 тысячи человек", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Выбрать понравившейся объект можно до 30 апреля. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет. Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.