https://ria.ru/20240326/golosovanie-1935838433.html

Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 26.03.2024

Более 150 тысяч ростовчан уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 150 тысяч человек за первые десять дней проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:08

2024-03-26T11:08

2024-03-26T11:09

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Более 150 тысяч человек за первые десять дней проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона. "За первые десять дней всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ, более 150 тысяч дончан уже сделали свой выбор", - говорится в сообщении. Посмотреть все объекты, которые участвуют в голосовании, и сделать свой выбор можно на сайте 61.gorodsreda.ru. "В настоящее время наибольшее количество голосов набрал сквер по ул. Большой Садовой (у консерватории) в городе Ростове-на-Дону. Его выбрали 9 тысяч человек. На втором месте – "Общественная территория по ул. Зорге", также расположенная в донской столице, - 7 тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров сквер им. М.А.Шолохова в Ростове, ему отдали предпочтение 6,5 тысячи человек", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Выбрать понравившейся объект можно до 30 апреля. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет. Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

https://ria.ru/20240325/podgotovka-1935685124.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, ростов-на-дону